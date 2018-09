Hasselberg : Erfolgsgeschichte Aktivregion

Die Aktivregion Schlei-Ostsee besteht seit zehn Jahren. In dieser Zeit wurden Projekte mit 3,6 Millionen Euro initiiert und gefördert.

von shz.de

17. September 2018, 17:52 Uhr

Sie steht selten im Mittelpunkt, arbeitet weitgehend geräuschlos, dafür äußerst effektiv. Seit zehn Jahren fördert die Aktivregion „Schlei-Ostsee“ unterschiedliche Projekte zur Verbesserung der Lebenssituation im ländlichen Bereich auf beiden Seiten des Gewässers. Außergewöhnlich ist bereits das Aktionsgebiet. Die Väter des Projektes, dazu zählt herausgehoben der Vorsitzende Hans-Werner Berlau, haben die Schlei nicht als Grenze, sondern als verbindendes Element betrachtet. Für den Außenstehenden ist es oftmals nicht erkennbar, dass viele Projekte, dazu gehören auch die neue Nordlicht Schule in Süderbrarup und das Weltkulturerbe Danewerk-Haithabu, die mit viel Geld gefördert wurden.

Insgesamt steht der Aktivregion im Förderzeitraum 2014 bis 2020 eine Summe von 2,863 Millionen Euro zur Verfügung, öffentliche Projekte können mit bis zu 55 Prozent der Netto-Kosten gefördert werden, private mit bis zu 45 Prozent.

Aus den von der Aktivregion initiierten und geförderten Projekten sind in den vergangenen Jahren im Bereich der Bildung, Kultur, des Tourismus und der dörflichen Daseinsvorsorge auch andere herausragende Projekte entstanden. Zu den Projekten, die mit Unterstützung der Aktivregion realisiert wurden gehören unter anderem die Erneuerung des Heringszauns in Kappeln, eine Ausstellung auf der Geltinger Birk, die Netzausleger an der Schlei und der Barfußpark in Schwackendorf, der jährlich von 25 000 Kindern und Erwachsenen besucht wird.

Die Aktivregion Schlei-Ostsee umfasst die Ämter Geltinger Bucht, Süderbrarup, Südangeln, Kappeln-Land, Haddeby die Städte Kappeln und Schleswig sowie auf Schwansen das Amt Schlei-Ostsee.

Vor zehn Jahren wurde die Aktivregion als Verein gegründet. Das Jubiläum war für den Verein Anlass, den Mitgliedern im Rahmen einer Halbtagsfahrt drei Projekte vorzustellen. Dazu gehörte der Schulbauernhof Helle in Thumby, die Integrierte Station Geltinger Birk und der Barfußpark Schwackendorf.

Dass die Aktivregion eine Erfolgsgeschichte ist, wird heute allgemein anerkannt. Das war nicht immer so. Erst die Erkenntnis, dass die ländliche Entwicklung nur funktionieren kann, wenn die Menschen mitreden und mitentscheiden können, brachte den Umschwung. Heute liefert die EU zwar die Vorgaben, aber die Umsetzung liegt in den Händen der Menschen vor Ort. „Die Vielfalt der Mitglieder garantiert Wissen und viele Ideen, die eingebracht werden“, erklärt Hans-Werner Berlau.

Die Regionalmanagerin Svenja Linscheid hebt die Transparenz hervor. Da die Vereinsmitglieder über Arbeitsgruppen und den Vorstand einbezogen sind, besteht eine breite Vertrauensbasis und die Bereitschaft, Projekte anzuschieben und zu entwickeln.

Und Hans-Werner Berlau ist zuversichtlich, dass die Erfolgsgeschichte weitergeschrieben wird. Zurzeit werden die Weichen für die nächste Förderperiode gestellt. Wichtig sei, „Wenn den Menschen deutlich wird, dass die Entwicklung unserer Region durch die europäische Förderung möglich wurde, sind sie auch bereit, sich weiter für den ländlichen Raum zu engagieren“, ist er sich sicher.