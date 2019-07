Stapel/Bergenhusen : Erfolgreiche Schützen auf dem Schießstand Külken

Broder Hansen gewinnt bei den „Jüngeren“, Jürgen Marohn bei den „Älteren“.

von shz.de

15. Juli 2019, 17:33 Uhr

Stapel/Bergenhusen | Weitab vom Dorf, am Horizont in der Niederung der Sorge, sind Schüsse zu hören. Rund vier Kilometer entfernt vom Dorf, hinter dem Südermoor, in Nachbarschaft zur alten Sorge betreibt der Hegering VII Stapelholm in einem kleinen Waldgelände den Schießstand Külken. Lärmbelästigungen für Mensch und Natur werden dadurch bewusst in engen Grenzen gehalten.

Von April bis September finden auf dem Schießstand monatlich zwei Übungsschießen statt, hinzu drei Pokal- und Preisschießen jährlich, zu denen auch die Jäger aus anderen Hegeringen antreten. Motor und Vorsitzender des Vereins Külken ist Hans-Dieter Stolle aus Stapel. „Wir betreiben den Schießstand, um den sicheren Umgang mit unseren Waffen zu üben und trainieren dabei das jagdliche Schießen“, sagt er.

Zu Stolles Freude hatten am Sonntag wieder 36 Teilnehmer den Weg zum jährlichen Preisschießen auf den Schießstand Külken gefunden. Nach Alter, unter oder über 55 Jahre, wurden sie in zwei Gruppen eingeteilt. Geschossen wurden bei dem sogenannten Trapschießen zehn Durchgänge auf die orange Wurftaube aus Kunststoff. Je nach Können des Schützen war pro Runde auch ein zweiter Schuss aus dem doppelläufigen Gewehr erlaubt. Die Patronen enthiellten dabei Schrotkugeln, die vom Kaliber nicht stärker als 2,5 Millimeter im Durchmesser sein dürfen. Alle Schützen mit mehr als acht Treffern kamen in die Wertung und erhalten einen Preis.

In der Altersklasse bis 55 Jahre gingen Broder Hansen und Rüdiger Feist mit jeweils 10/0 ins Stechen. Zehn von zehn „Tauben“ wurden mit dem ersten Schuss getroffen. Durchgesetzt im Stechen hat sich Broder Hansen, Jörn Peter Namester wurde Dritter. Genauso erfolgte die Ermittlung der Schützen auf den ersten beiden Plätzen der Älteren ab 55 Jahre. Hier siegte Jürgen Marohn vor Hauke Hollm und Werner Prehn. Beste Dame war Ute Pieper.

Mit 83 Jahren immer noch dabei, wurde Reimer Egge von Hans-Dieter Stolle die traditionelle Flasche Jägermeister als Sonderpreis überreicht. Einen herzlichen Dank richtete der Vorsitzende an sein „Dreamteam“: Britta Mahmens, Lana Tewes und Corina Most-Börm hatten die Organisation während der Veranstaltung übernommen.