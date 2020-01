Voller Saal im Landkrog : Erfolgreiche Premiere für den ersten Neujahrsempfang in Gelting

Der erste Neujahrsempfang der Gemeinde war außerordentlich gut besucht – auch von vielen aus dem Süden zugezogenen Neubürgern .

27. Januar 2020, 18:48 Uhr

Gelting | „Es ist das erste Mal – wie macht man das?“ Mit dieser Frage eröffnete Bürgermeister Boris Kratz gestern im Kneippkurort die Premiere für einen Neujahrsempfang. Er stellte erfreut fest: „Der Saal im Landkrog ist voll.“ An den runden Tischen standen die Bürger dicht an dicht. Ungewohnte Stimmen mit süddeutschem Akzent hatten sich unter die der Alteingesessenen gemischt. In der munteren Schar der Neubürger befand sich der aus Stuttgart zugezogene Walter Hofmann, der sich „Op den Barg“ hinter der Birkhalle den Traum von einem Eigenheim erfüllt hat. „Jahrelang bin ich im Urlaub an die Ostsee gefahren, habe nach einem Ruhesitz Ausschau gehalten und dann das neue Geltinger Baugebiet gesehen“, sagt er und ergänzt: „Da ist es dann passiert.“ Für ihn und seine Frau war es wichtig, dem Staub und Stress der Großstadt zu entfliehen und im Ostangelner Luftkurort Fuß zu fassen.

Ähnlich erging es der Neuansiedlerin Renate Jung aus Rastatt. „Des guten Klimas wegen sind wir hergekommen.“ Kopfnicken bei ihren neuen Nachbarn, die aus Verden an der Aller und aus Karlsruhe stammen und sich nun schon tagtäglich ganz norddeutsch „Moin, moin“ sagen.

Für Bürgermeister Kratz ist dieser Zuwachs an Häuslebauern aus dem Süden ein Beweis für die Attraktivität der Kommune. Doch verdeutlichte er in seiner Neujahrsrede, dass es bei der Ortsentwicklung keinen Stillstand geben dürfe. Mit neuen Workshops für Tourismus und Gesundheit soll demnächst versucht werden, Ideen und Anregungen zu sammeln. Das angestrebte Gesamtkonzept wird laut Kratz im März vom Stapel laufen. Rund 20 wichtige Projekte habe Gelting noch auf der Agenda – von der Schaffung neuer Kita-Plätze bis hin zur geplanten Sanierung des Daches und der Sanitäranlagen in der Birkhalle. Der Bau des Polders zum Binnenhochwasserschutz wird innerhalb der nächsten zwei Jahre angestrebt.

Amtsvorsteher Thomas Johannsen, Ehrengast beim Empfang, verdeutlichte, dass die Geltinger Gemeindevertretung mit ihrem Ja zu diesem Bürgertreff eine glückliche Hand bewiesen habe. „Die Nachfrage der Einwohner an Informationen und Tischgesprächen ist großartig“, urteilte er. Auch Johannsen stieg sodann tief in kommunalpolitische Themen ein und nahm dabei zu Problemen des Küstenschutzes, der Kita-Reform und der notwendigen Erweiterung des Amtshauses in Steinbergkirche Stellung. Johannsen und Kratz stellten klar: „Wir müssen bei alledem noch viel Geld in die Hand nehmen.“

Schwungvoll vorgetragene Seemannslieder steuerten die Sänger des Geltinger Shantychors in der Redepause bei und entführten dabei die Zuhörer sogar musikalisch bis nach Kap Horn.