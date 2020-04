Neuer Wegehobel erleichter die Arbeit : Erfde sorgt für ebene Wege

Gemeinde schafft Hobel für 3000 Euro an, um Dellen und Löcher in den Grandwegen zu beseitigen.

27. April 2020, 09:26 Uhr

Erfde | Die landwirtschaftlichen Maschinen werden immer größer und damit immer schwerer. Die kommunalen Wege werden daher stark beansprucht. So hat allein die Gemeinde Erfde über zehn Kilometer wassergebundene Grandwege zu unterhalten. „Das ist schon eine Herausforderung für uns“, sagt Bürgermeister Thomas Klömmer.

Auf Initiative des Wegebauausschussvorsitzenden Arne Hansen hat man sich bei der Firma Petersen aus Tellingstedt einen besonderen 2,80 Meter breiten Wegehobel für 3000 Euro anfertigen lassen. Dieser Prototyp besteht aus zwei Stahl-Dreiecken, die an einem stabilen Stahlrahmen verschweißt sind und an Traktoren mit Dreipunkthydraulik passen. Das erste Dreieck ist das kleinere und zeigt mit der Spitze nach vorn in Fahrtrichtung. Es hobelt quasi die mittlere Aufhöhung der Straßen ab. Das abgehobelte Material wird dann von dem größeren Dreieck, das mit der Spitze nach hinten zeigt, fein verteilt – und damit sind die Unebenheiten und Löcher in den Grandwegen verschwunden. Je feiner das Wegematerial ist, desto besser sind die Hobelergebnisse. Abschließend werden die Wege mit einer Wiesenwalze verdichtet.

Dieser neue Hobel lässt sich auch zum Einbringen von neuem Wegebaumaterial einsetzen. Ganz begeistert zeigt sich auch Bauhofmitarbeiter Hauke Siem: „So zügig und gründlich konnten wir noch nie unsere Wege auf Vordermann bringen.“ Ausschussvorsitzender Hansen ergänzt dazu, dass man dreimal im Jahr die Grandwege zu hobeln habe, um nachhaltige Ergebnisse zu erzielen. „Unsere Landwirte können sich nach Absprache mit dem Bauhof diesen Wegehobel auch ausleihen, wenn sie meinen, dass es nötig ist“, erklärt Hansen.