Ortskernentwicklung : Erfde: Bürger bringen eigene Ideen ein

In einem Bürgerforum konnten die Erfder Bürger eigene Ideen für die Ortskernentwicklung einbringen.

04. Dezember 2019, 09:40 Uhr

Erfde | „Die Gemeinde Erfde macht sich weiter auf den Weg mit der Städtebauförderung“, so stand es in der Einladung zum ersten Bürgerforum. Rund 100 Erfder fanden sich in Rahns Gasthof ein, um den Ausführungen von Andreas Kiefer von der Beratungsfirma BIG Städtebau zu folgen und sich selbst einzubringen.

Um Städtebauförderungsmittel zu erhalten, ist eine ordentliche Planung vorgeschrieben. So ist man dabei, in dem Fördergebiet Ortskern „vorbereitende Untersuchungen inklusive integriertem städtebaulichen Entwicklungskonzept“ aufzustellen. Weiter führte Kiefer an, dass durch dieses Verfahren „sowohl die Gemeinde als auch Eigentümer Möglichkeiten und Perspektiven einer städtebaulichen Aufwertung erhalten“.

Um jetzt konkreter ansetzen zu können, werden von der BIG Städtebau klare Analysen vor Ort erstellt, um „bestehende Missstände operativ zu beheben und Chancen für Potenziale zu ermitteln“. Man geht von einem Planungshorizont von zehn bis 15 Jahren aus. Bei der Umsetzung der Förderung sind der Bund, das Land und die Gemeinde mit je einem Drittel der Finanzmittel dabei. Aber auch Eigentümer werden an den Kosten beteiligt. „Man bekommt ja eine Wertsteigerung und diese wird behördlich ermittelt“, so Kiefer. Aber auf jeden Fall würden Fördermaßnahmen nur mit Zustimmung der Besitzer durchgeführt. Die Bürger hätten auch schon Unterlagen für eine Eigentümerbefragung erhalten und könnten diese noch bis zum 13. Dezember an die Beratungsfirma zurücksenden.

Bürgermeister Thomas Klömmer ergänzte, dass man durch Mittel der Städtebauförderung den Ausbau des Gewerbegebietes voranbringen könne. „Gefördert werden könnten beispielsweise auch „Betriebsverlegungen von innerorts in das Gewerbegebiet“.

Von den Anwesenden gingen auch konkrete Vorschläge ein: So wurde die Möglichkeit der Einrichtung eines Kreisverkehrs für den Abbieger der Straße nach Heide angeregt. Diese Straße könnte auch noch mit einer Fußgängerampel versehen werden. Ein Anwohner beklagte, dass sich „die Straße Westerende zu einer Rennstrecke“ entwickelt habe. Konkreter wurde es bei dieser Nachfrage: „Was passiert mit der jetzigen Kita, wenn die neue fertig ist?“ Hierzu erklärte Klömmer, dass man dieses Gebäude für die Nachmittagsbetreuung der Kinder der Schule nutzen wolle. „Wir wollen die Ganztagsbetreuung optimieren und somit als Gemeinde für junge Familien noch attraktiver werden“, so der Bürgermeister.

Die weiteren Planungsschritte werden im Sommer 2020 in einem zweiten Bürgerforum vorgestellt.