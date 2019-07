Zwei Tage Live-Musik, Kultur und Landleben : Enzo-Festival in Wagersrott

Lokalkolorit trifft Festivalkult: Am 9. und 10. August findet das Enzo-Festival statt.

von Gero Trittmaack

16. Juli 2019, 14:47 Uhr

Wagersrott | Budapest, Paris, Wagersrott: So liest sich der Tourplan der australischen Gruppe „The Rumjacks“. Sonst auf den Bühnen dieser Welt unterwegs, ist die Band in diesem Jahr Teil des Musikprogramms im beschaulichen Wagersrott – hier findet am 9. und 10. August das Enzo-Festival statt.

Wie bereits in den letzten Jahren zeigt Veranstalter Enzo Giovanni Panozzo mit seinem Festivalprogramm erneut, dass hochkarätige Musik, Kultur und Landleben sich nicht ausschließen müssen. Neben etlichen Bands aus ganz Norddeutschland wie den Flensburger Bands Turbostaat und Aalkreih freuen sich auch weitere internationale Künstler wie der isländische Songwriter Svavar Knutur oder die Niederländer von „The Grand East“ auf die einzigartige Festivalatmosphäre direkt am Wald.

Wer schon einmal auf dem Enzo-Festival war, weiß welche Kontraste hier scheinbar mühelos nebeneinander bestehen können: höchstes musikalisches/technisches Equipment neben einfacher Kuhwiese, internationale Musikacts neben plattdeutsch schnackenden Dorfbewohnern und tanzende Kinder neben feiernden Punks und Alt-68ern. „Vielfalt schafft Kreativität und Musik verbindet – das erlebe ich täglich in meiner Arbeit“, so Panozzo, der seit drei Jahren hauptberuflich Geschäftsführer des soziokulturellen Zentrums Speicher Husum ist. „Ich versuche mit dem Festival meinen ganz eigenen Beitrag zur Kulturszene zu leisten – und ich glaube, das funktioniert ganz gut.“ In den letzten Jahren sind bis zu 1600 Musikbegeisterte nach Wagersrott gepilgert, um zwei Tage lang zu tanzen, musikalische Neuentdeckungen zu feiern und alte Bekannte wiederzusehen.

Möglich wird die nicht-kommerzielle Veranstaltung nur, weil eine kleine Gruppe von Freunden und Festivalliebhabern Panozzo jedes Jahr tatkräftig und ehrenamtlich zur Seite steht. Außerdem haben sich viele regionale Unternehmen bereits seit etlichen Jahren der Unterstützung dieses musikalischen Kleinods im Kreis Schleswig-Flensburg verschrieben.

Auch beim diesjährigen Enzo-Festival wird es wieder die Möglichkeit geben, kostenfrei zu campen. Außerdem sorgen verschiedene regionale Essensstände mit biologisch erzeugten Lebensmitteln für ausreichend Energie zum Weitertanzen.

Die Karten sind für 35 Euro an folgenden VVK-Stellen erhältlich: Buchhandlung Schröder Schleswig, Buchhandlung Schröder Süderbrarup, Blitz Records Kiel, Kaffeehaus Flensburg oder online unter www.stok-shop24.de. Weitere Informationen unter www.enzo-festival.de.