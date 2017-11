Schleswigs SPD redet über die Türkei : Entspannter Abend mit heiklen Fragen

vergrößern 1 von 1 Foto: Bühmann (3) 1 von 1

Spät, doch wie SPD-Verantwortliche meinen, nicht zu spät, hat er nun stattgefunden: der mehrfach angekündigte, immer wieder verschobene Diskussionsabend zum Thema Türkei. Gut anderthalb Jahre ist es her, dass die damalige SPD-Ratsfrau Nilgün Demir großen öffentlichen Wirbel entfacht hatte, als sie sich im SN-Freitagsinterview positiv zum umstrittenen türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan äußerte.

Nun hatte die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung zu einem Vortrag mit Diskussion in die „Strandhalle“ eingeladen. Die Schleswiger SPD, die diese Veranstaltung seit dem Sommer 2016 bei mehreren Gelegenheiten in Aussicht gestellt hatte, trat in der Einladung überhaupt nicht in Erscheinung.

„Die Türkei in extremen Zeiten“ lautete der Titel des Vortragsabends mit Dr. Felix Schmidt, dem Repräsentanten der Friedrich-Ebert-Stiftung in der Türkei. Mit mehr als 50 Besuchern, darunter auch eine kleine Gruppe von der türkisch-islamischen Gemeinde in Schleswig, war der Abend recht gut besucht. Dabei ging es fast nur um außer-schleswigsche Türkeiangelegenheiten – um Erdogan, um das Leben in der Türkei und um das Verhältnis der Deutschen zu dem Land. Daran waren die Diskussionsteilnehmer auch erkennbar interessiert, wie die zahlreichen Wortmeldungen zeigten. So entstand eine eher ruhige, von Wissbegier gezeichnete Atmosphäre. Die gängigen Kritikpunkte zur Lage in der Türkei wurden wohl als bekannt vorausgesetzt, so dass man gleich in die Details einsteigen wollte. Lediglich einmal hakten zwei türkischstämmige Diskussionsteilnehmer ein und sagten, dass die „Sache mit dem Wahlzetteln“ zum Referendum in der Türkei ohne rechtliche Beanstandungen gewesen sei, was Felix Schmidt zuvor etwas anders geschildert hatte.

Was sich seit dem Putschversuch im Juli 2016 in der Türkei ereignet hat, wie sich die Folgen des Putsches auf den Alltag in Istanbul und auch auf die Mitarbeiter im Büro der Friedrich-Ebert-Stiftung dort auswirken, war Teil seiner Ausführungen. Schmidt, seit 2014 Repräsentant der Stiftung, beschrieb den Weg der Türkei in die Diktatur so, wie man es von den deutschen Korrespondenten, die von dort berichten, stetig erfährt. Jedoch betonte er auch eine andere Seite in der Türkei: „Vergessen Sie nicht, dass über die Hälfte der Türken Erdogans Politik äußerst kritisch gegenüber steht.“ Das bedeute, dass zwar im Moment die Lage für viele problematisch sei, aber das könne sich in unbestimmter Zeit auch wieder ändern, meinte er. Man müsse jetzt in Geduld „und immer in Dialogbereitschaft mit der Türkei sowie mit den türkischen Mitbürgern auch hier in Deutschland bleiben“. Vor niemandem solle man die Tür zumachen. Er forderte das Bemühen auch der Deutschen ein, „die andere Seite zu verstehen – trotz allen berechtigten Unverständnisses gegenüber dem autokratischen Weg der Türkei“. Was etwa den Rechtsruck angehe, so dürfe man nicht außer acht lassen, dass diese Entwicklung auch anderen Ländern zu schaffen mache – „denken wir an die AfD“.

Ob man sich noch als Tourist ins sonnige Mittelmeerland trauen könne, wurde Schmidt gefragt. „Ja“, sagte er, für manche unerwartet. „Ich glaube, vor Terroranschlägen ist es dort im Moment sicherer als in London oder Barcelona, dafür hat der türkische Geheimdienst gesorgt.“