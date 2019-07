Schleswig : Entsetzen über Moschee-Schändung

Nach den Verwüstungen am Gebetsraum im Friedrichsberg hat die evangelische Kirche ihre Solidarität mit der islamischen Gemeinde betont.

von Alf Clasen

07. Juli 2019, 15:46 Uhr

Schleswig | Die Verwüstung an der Moschee des türkisch-islamischen Kulturvereins im Friedrichsberg hat Entsetzen auch in der evangelischen Kirchengemeinde in Schleswig ausgelöst. In einem offenen Brief schrieb Pastor Michael Dübbers als Vorsitzender des Kirchengemeinderats, er wolle „unsere Solidarität mit unseren muslimischen Freundinnen und Freunden des Kulturvereins zum Ausdruck bringen“. Die christliche Gemeinde verabscheue jede Art von Gewalt, „und wir setzen uns für einen respektvollen und friedlichen Umgang aller Menschen in unserer Gesellschaft ein“.

Wie berichtet, hatten bislang unbekannte Täter am vergangenen Mittwoch in einem Toilettenraum der Moschee an mehreren Waschbecken die Armaturen und Seifenspender abgebrochen. Zudem hatten sie mehrere Korane zerschnitten und die Schnipsel im WC verteilt.

„Was auch immer den oder die Täter zu dieser Zerstörung veranlasst hat, so möchte ich Ihnen versichern, dass diese Tat im Widerspruch zu unserem christlichen Glauben und zu unserem Menschenbild steht“, schrieb Pastor Dübbers an den türkisch-islamischen Kulturverein um dessen Vorsitzenden Celebi Kilicikesen. „Wir leben als Christen und Muslime hier in Schleswig in einer toleranten und freien Gesellschaft. Wir sind dankbar, dass wir uns in Schleswig nicht nur als christliche Gemeinden untereinander, sondern auch mit unseren muslimischen Brüdern und Schwestern in Freundschaft verbunden wissen dürfen. Und ich bete dafür, dass diese Freundschaft auch in Zukunft bestehen bleibt und als Zeichen eines respektvollen Miteinanders auf unsere Stadt ausstrahlt.“

Auch die Schleswiger SPD-Landtagsabgeordnete Birte Pauls zeigte sich schockiert über die Tat. „Die türkisch-islamische Gemeinde in Schleswig ist eine friedliche Gemeinschaft, die zum selbstverständlichen Teil des Schleswiger Lebens gehört“, teilte Pauls in einer Stellungnahme mit. „Wir Sozialdemokraten achten und respektieren ihren Glauben und ihre Tradition. Ganz normale Menschen treffen sich in der Moschee, um ihrem Glauben nachzugehen. Dies ist ihr gutes Recht, denn in Deutschland gibt es die Religionsfreiheit. Und doch wurde die Schleswiger Moschee nun ein Opfer einer Anti-Islam-Aktion.“

Zum Glück sei es bei der Sachbeschädigung geblieben, so Pauls weiter. Insbesondere die AfD müsse aber endlich begreifen, dass aus Worten auch Gewalt werden könne. „Wir werden uns auch weiterhin mit allen friedlichen Mitteln gegen Hass und Hetze wenden.“