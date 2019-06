Schleswig : Energetische Sanierung an der Dannewerkschule

Dannewerkschule wurde energetisch komplett durchsaniert. Hohe Förderquote / Stadt zahlt nur zehn Prozent dazu.

von Joachim Pohl

07. Juni 2019, 16:32 Uhr

Schleswig | Super-energetisch zeigt sich die Dannewerkschule. Mit ausgetauschtem Brennwertkessel, modernster Elektrotechnik, ausgefeilter Gebäudeautomation, neuer Warmwasserbereitung und LED-Beleuchtung in der Turnhalle – Spitzentechnologie eben auf dem gesamten Energiesektor des weitläufigen Schulgebäudes an der Erikstraße im Friedrichsberg. Unterm Strich bedeutet das eine Energieeinsparung von 25 Prozent im Vergleich zum vorherigen Stand.

Nicht ohne Stolz präsentierten gestern Bürgermeister Arthur Christiansen und Bauamtsleiter Philipp Schöning gemeinsam mit Schulleiterin Andrea Schönberg das Ergebnis dieser umfassenden Sanierung. Die Kosten für alles: 871 000 Euro. Das Gute daran: Schleswig zahlt davon nur 79 000 Euro und keinen Cent mehr. Den Rest übernehmen Land und Bund im Rahmen eines Förderprogramms, das in Behördenkreisen unter „Kommunal-Investitionsförderungsgesetz zur energetischen Sanierung von Einrichtungen der Schulinfrastruktur“ läuft (oder schlicht unter: Programm KlnvFG I).

Das ist ein Topf, in dem für alle Schulen des Landes derzeit mehrere Millionen Euro schlummern. Doch bald nicht mehr: Denn ein großer Batzen davon geht nun an die Dannewerkschule. Der Zuwendungsbescheid über 708 918 Euro ist im Schleswiger Rathaus bereits eingetroffen, heißt es.

„Wir zahlen also gerade mal zehn Prozent der Gesamtsumme“, sagte Bürgermeister Arthur Christiansen und verwies hier auf die Leistung von Fachbereichsleiter Philipp Schöning und dessen Team im Bauamt.

Denn das Geld aus den Fördertöpfen fließt natürlich nicht von allein nach Schleswig, da braucht es einiges an Vorbereitungen von Seiten der Kommune, um die Euro-Millionen in die richtigen Kanäle zu lenken. „Aus diesem Grund haben wir Sanierungskonzepte für etliche Maßnahmen in der Stadt möglichst immer fertig in der Schublade liegen “, meinte er. Philipp Schöning ergänzte, wie kurz die Fristsetzungen oftmals bei den Förderprogrammen ausfielen. „Wenn noch Ausschreibungen an die Firmen hinzukommen, kann es zeitlich knapp werden.“

Den Löwenanteil aus dem energetischen Förderprogramm erhält nun zwar die Dannewerk-Gemeinschaftsschule, aber auch an Schule Nord, St. Jürgen Schule sowie an der Bugenhagenschule können Energiesanierungen aus dem Programm finanziert werden, teilte Robert Kischkat von der Stadt mit.

Schulleiterin Andrea Schönberg sagte, die Lehrer- und Schülerschaft an der Dannewerkschule freue sich sehr über den Hightech-Einzug, der zur CO2-Einsparung beitrage. Gleichzeitig erkundigte sie sich beim Bürgermeister, wie weit es mit dem Glasfaser-Ausbau im Bereich der Erikstraße sei: „Denn wir brauchen hier schnellstmöglich das verlässliche Wlan-Netz, um den digitalen Standard an der Schule garantieren zu können.“