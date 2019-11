Behindertenarbeit in Schleswig : Endlich ein eigenes Domizil

Der Verein zur Förderung behinderter Menschen hat im Seminarweg seine Begegnungsstätte eröffnet.

14. November 2019, 15:14 Uhr

Schleswig | Der Verein zur Förderung behinderter Menschen im Kreis Schleswig-Flensburg kann sich nun über die eigenen vier Wände freuen. Im Rahmen einer Feierstunde wurde das Vereinshaus mit Begegnungsstätte im Seminarweg 12 eingeweiht. Die Vorsitzende Helga Appel und das Vorstands-Team begrüßten rund 150 Mitglieder und Gäste, darunter der stellvertretende Bürgervorsteher Eckhard Haeger und Ratsfrau Maren Korban als Vertreter der Stadt Schleswig.

Vor 52 Jahren wurde der Selbsthilfeverein von Eltern betroffener Familien gegründet, um sich gegenseitig zu unterstützen und den Alltag rund um das behinderte Kind zu erleichtern. Der Verein schafft Netzwerke, ist Ansprechpartner in allen Lebenslagen.

Seit 34 Jahren gehört Helga Appel zum Verein, dessen Leitung die Schleswigerin vor 28 Jahren übernahm. Ihre Tochter, die vor 37 Jahren mit einer komplexen Behinderung geboren wurde, ist für die engagierte Mutter der Motor und treibende Kraft zugleich.

Gemeinsam hat der Verein viel bewegen können. Rund 130 Familien aus dem Kreisgebiet zählen zu den Mitgliedern. Dass sämtliche Begegnungen, Veranstaltungen und Vorstandssitzungen in all den Jahren im Wohnzimmer von Helga Appel stattfanden, das gehört nun endlich der Geschichte an. Der dringende Wunsch nach einem eigenen Domizil konnte nun erfüllt werden.

Einige Jahre lang hatte der Verein nach einem Vereinshaus oder einer Begegnungsstätte gesucht – schließlich wurde man fündig. Mit der Unterstützung der Lotterie „Aktion Mensch“ und der Nord-Ostsee-Sparkasse sowie weiterer Spenden konnte das ehemalige THW-Einsatz- und Gerätehauses im Seminarweg erworben, saniert und barrierefrei eingerichtet werden. Das im Jahr 1900 errichtete Gebäude diente einst als Pferdestall der Moltke-Kaserne.

Eigentümer Arne Olaf Jöhnk, Soldat und Ratsherr, verkaufte die Immobilie 2016 an den Verein, nachdem das THW in seinen Neubau in die Agnes-Pockels-Straße umgezogen war. Nach rund ein Jahr dauernden Sanierungsarbeiten konnte die Begegnungsstätte nun bezogen und eingeweiht werden.

Die Freude über das rund 420 Quadratmeter große Vereinshaus war bei den Mitgliedern und Besuchern der Feierstunde deutlich zu spüren. „Es ist einfach wunderschön geworden“, meinte Bianca Butschkat, Schriftwartin des Vereins.

Lob gab es auch von Stadtvertreter Eckhard Haeger. „Eine tolle Einrichtung. Der Verein, die Begegnungsstätte und Ihr Einsatz sind eine Bereicherung für die Stadt Schleswig. Ohne Ihr Engagement wäre es in der Gesellschaft ein Stück weit ärmer“, sagte er zu den Vereinsmitgliedern.