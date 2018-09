Schleswig : Ende Oktober kommen die ersten Mieter

Das neue Wohnquartier an den Königswiesen wird schon bald mit Leben gefüllt.

von Sven Windmann

14. September 2018, 18:19 Uhr

Die ersten Gerüste wurden abgebaut. So langsam kann man erahnen, wie das neue Wohnquartier an den Königswiesen in Zukunft aussehen wird. Schon Ende Oktober werden die ersten Mieter ins sogenannte Gebäude C (vorne rechts im Foto) einziehen. „Bis zum Jahreswechsel sollen auch die weiter östlich Richtung Dom gelegenen Häuser bezugsfertig sein“, erklärt Architekt Paul Sindram auf Nachfrage. Gleiches gelte für das direkt an der Königstraße gelegene Dienstleistungsgebäude mit seinem gläsernen Panorama-Aufzug. Bis Frühjahr/Sommer 2019 sollen dann sämtliche Gebäude auf dem Gelände fertiggestellt sein.