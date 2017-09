Wilhelminenschule : Elterntaxis sorgen für Ärger

vergrößern 1 von 1 Foto: wim 1 von 1

von Sven Windmann

erstellt am 28.Sep.2017 | 07:53 Uhr

Eigentlich sind sie nicht zu übersehen, die runden blauen Schilder mit dem roten quergestellten Kreuz in der Mitte, die direkt vor der Wilhelminenschule stehen. Und eigentlich weiß auch jeder, der einen Führerschein hat, was sie bedeuten: Nämlich, dass dort absolutes Halteverbot herrscht. Nur bei vielen Eltern, die ihre Kinder zur Schule bringen und sie dort wieder abholen, scheint sich das noch nicht herumgesprochen zu haben. Oder halten sie sich etwa bewusst nicht an das Verbot?

„Ja, das interessiert kaum jemanden“, sagt Schulleiterin Sabine Geese und guckt dabei ein wenig resigniert aus der Wäsche. „Wir sprechen das Thema seit Jahren auf jedem Elternabend an, schreiben Briefe und reden mit den Leuten. Aber es nützt alles nichts.“ Nun startet die Schule einen neuen Versuch, um das Problem mit den sogenannten Elterntaxis anzugehen. Nach dem Motto „steter Tropfen höhlt den Stein“ sollen die Autofahrer im Rahmen einer Verkehrssicherheitswoche noch einmal intensiv sensibilisiert werden. Mit dabei sind neben der Schule auch Elternvertreter, die Verkehrswacht, das Ordnungsamt und die Polizei. Sie begleiten die Schüler, die zurzeit morgens und mittags mit selbst gebastelten Warnschildern an der Lutherstraße stehen und den Autofahrern auf diese Weise einen Denkanstoß geben.

Dass einige das nötig haben, weiß auch Polizeihauptmeisterin Kristina Ramm. „Wir kennen das Problem mit den Elterntaxis auch von anderen Schulen in Schleswig. Aber hier ist es extrem“, sagt sie. Denn direkt neben der Grundschule (aktuell 215 Schüler) liegt das LOZ, der Ableger der Lornsenschule, der insbesondere von den Unterstufenschülern besucht wird.

Dass der Trend, dass immer mehr Eltern ihre Kinder direkt zur Schule fahren, nicht nur Stress für alle anderen Verkehrsteilnehmer bedeutet, sondern auch Gefahren mit sich bringt, betont Schulleiterin Geese: „Wenn hier überall Autos halten, die Kinder dazwischen Slalom laufen und dann schnell rein- oder rausspringen, dann ist das nicht lustig, sondern kann lebensgefährlich werden.“ Erst kürzlich habe es wieder eine Situation gegeben, die nur mit Glück gut gegangen ist. „Ich wäre fast angefahren worden, als ich mit Mama und meiner Schwester über die Straße gehen wollte“, erzählt Drittklässler Damian und spricht damit ein weiteres Problem an. Denn viele Autofahrer halten sich nicht an die vorgeschriebenen 30-Stundenkilometer in der Lutherstraße – auch dann nicht, wenn es vor der Schule durch die vielen Elterntaxis eng wird.

Elternvertreterin Tina Möller kann das nicht nachvollziehen. „Die Mütter und Väter müssen ihren Kindern doch auch mal zutrauen, alleine in die Schule zu gehen“, sagt sie – weiß aber auch, dass sie damit bei dem einen oder anderen auf taube Ohren stößt. „Oftmals sind es leider immer die selben. Es gibt Leute, die würden am liebsten direkt in die Schule reinfahren, um ihre Kinder abzuliefern, wenn das ginge“, sagt Schulleiterin Geese. Stattdessen würden sie ihr Auto ins Halteverbot stellen, den Motor laufen lassen und das Kind hoch in die Klasse bringen. „Und mittags stauen sich dann die Autos, weil jeder einzelne so lange wartet, bis sein Sohn oder seine Tochter rausgekommen ist“, erzählt sie. Seitdem es die freie Schulwahl gibt, und die Schüler auch von weiter weg kommen, habe sich das Problem mit den Elterntaxis sogar noch verstärkt.

Ob aber Aktionswochen wie zurzeit dagegen ein wirksames Mittel sind? Sabine Geese hat die Hoffnung nicht aufgegeben, sagt aber auch: „Beim letzten Mal war der Effekt nach zwei Tagen verflogen.“