Annett Renneberg in Schleswig : Elena Ferrante Lesung im Gericht

Die Schauspielerin Annett Renneberg verzaubert ihre Zuhörer im Plenarsaal des Oberlandesgerichts

von Joachim Pohl

25. September 2018, 17:10 Uhr

Joachim Pohl An diesem Abend passte alles. Die Geschichte einer ganz besonderen Freundschaft zweier Frauen, die Elena Ferrante in vier Bänden auf 1600 Seiten erzählt, wurde in all ihren Facetten und Stimmungen 90 Minuten lang in diesem Saal – 2000 Kilometer von Neapel entfernt – greif- und fühlbar. Das lag an den außergewöhnlichen Fähigkeiten der Schauspielerin Annett Renneberg, die es mühelos vermochte, die Zuhörer in dem nahezu ausverkauften Plenarsaal im Oberlandesgericht in die Geschichte von Lila und Lenù hineinzuziehen.

Die 40-Jährige ist allerdings auch die optimale Besetzung für diese Lesung. Einem Millionenpublikum ist sie als ebenso charmante wie kriminalistisch geschickte Assistentin von Commissario Brunetti bekannt. Sie leiht Donna Leon, der amerikanischen Autorin der Brunetti-Romane, auf Lesereisen ihre deutsche Stimme – und konnte berichten, dass es in einem aktuellen Roman eine Verbindung von Venedig nach Neapel geben werde. „Sie wird Brunetti wohl nach Napoli schicken, und ich habe sofort gesagt, dass Signorina Elettra (so heißt die Assistentin) natürlich mit muss.“

Pluspunkte sammelte sie mit der Episode von Dreharbeiten zu der Krimi-Folge „Unter anderen Umständen“ von 2010. Da spielte sie die Nonne Benedicta, und die Dreharbeiten waren im Johanniskloster in Schleswig.

Als Tüpfelchen auf dem i las Annett Renneberg die erste kurze Passage aus dem Original – in makellosem, sehr melodiösem Italienisch. Immer wieder fügte sie Erklärungen ein, um größere Zeitspannen zu überbrücken. Die Romane decken immerhin 56 Jahre ab. Mit ihren Fähigkeiten als Schauspielerin ließ sie nicht nur die beiden so unterschiedlichen Mädchen und später Frauen im Saal lebendig werden, sondern auch andere Figuren wie den eher ruhigen Vater und die gehässige, gar bösartige Mutter der Ich-Erzählerin.

Die Gastgeber der Gesellschaft Justiz und Kultur hatten für die Pause Wein und Paragrafenbrezeln aufgetischt, bevor es mit den Bänden drei und vier über Pisa und Florenz wieder zurück in den Rione von Napoli ging. In kleinerer Runde klang der Abend danach im „Waldschlösschen“ aus.