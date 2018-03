Hochwasser und Sturm : Eisiger Ostwind schlägt voll zu

Die Schleswiger Feuerwehr war am Wochenende im Dauereinsatz. Die Seenotretter sichern eine herrenlose Yacht.

von Sven Windmann

19. März 2018, 07:00 Uhr

Sturm, Frost und Hochwasser hatten Schleswig am Wochenende fest im Griff. Während viele Neugierige ans Schleiufer pilgerten, um dort die spektakulären Eis-Überzüge zu fotografieren, die der Ostwind an Sitzbänke, Mülleimer oder einfach das Schilf gezaubert hatte, stand bei der Schleswiger Feuerwehr von Freitag bis Sonntag das Telefon nicht mehr still.

„Wir hatten alle Hände voll zu tun, und das bei dieser Kälte“, erklärte Wehrführer Sönke Schloßmacher gestern auf Nachfrage. Unter anderem kämpfte die Feuerwehr im Hotel „Strandhalle“ sowie auf dem Parkplatz des Stadthafens mit Pumpen gegen das Hochwasser. Am Restaurant „Riva“ an der Schleistraße wurden die Eingänge mit Sandsäcken gesichert. Aber nicht nur das Wasser bereitete der Feuerwehr Probleme, sondern auch der Sturm. So waren an der Flensburger und Kösliner Straße Bäume umgeknickt, die weggeräumt werden mussten. In der Angelner Straße und am Melkstedtdiek drohten Dachteile herabzustürzen. An der Nospa-Filiale in der Bahnhofstraße hatte sich die Beschilderung gelöst. „Einen richtig großen Schaden“, hat laut Hausmeister Michael Ramm auch die A.P.-Møller-Schule davongetragen. Bereits am Freitag hatte der Sturm dort ein etwa 80 mal 15 Meter großes Stück Dachpappe weggerissen.

Ein herrenloses Schiff hielt derweil die Schleswiger Seenotretter und die Hafenmeister des Stadthafens auf Trab. Wegen des Hochwassers hatte sich die Segelyacht „Seewolf“ losgerissen und musste schließlich am Sonnabend von den Rettern verholt werden. Eine gefährliche Aktion: In Überlebensanzüge gekleidet wagten sich die Seenotretter durchs Wasser an Bord des Schiffes, um dieses vor weiteren Schäden zu sichern. Zahlreiche Zuschauer schauten sich die spektakuläre Rettungsaktion am Hafen an.

Gegen 19 Uhr wurde dann der gesamte Hafenbereich von der Plessenstraße über die Knud-Laward-Straße bis zum Holmer Noorweg für den Verkehr gesperrt.