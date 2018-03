Plastik in der Schlei : Eis stoppt Taucher-Team

Taucher sollen auf dem Grund der Schlei nach Plastikteilchen suchen. Der Bundesverband der Entsorgungswirtschaft kritisiert die Stadtwerke.

von Sven Windmann

19. März 2018, 19:12 Uhr

Eigentlich sollte gestern das nächste Kapitel in der Aufklärung des Schleswiger Plastik-Skandals geschrieben werden. Am Morgen sollten Taucher der Schlei im wahrsten Sinne des Wortes auf den Grund gehen, um herauszufinden, ob sich auch dort die kleinen Plastikteile abgesetzt haben, die monatelang über die Schleswiger Kläranlage in das Gewässer eingeleitet wurden. Allein die äußeren Bedingungen spielten nicht mit. So war nicht nur die Schlei selbst mit einer dünnen Eisschicht bedeckt, sondern auch die Slipanlage auf der Freiheit, wo das Boot der Taucher ins Wasser gelassen werden sollte. „Da ist es einfach zu glatt. Das macht keinen Sinn“, sagte David Johannes von der Firma Marlim-Gewässeruntersuchung aus Schönkirchen, die vom Kreis den Auftrag für die Arbeiten erhalten hatte.

Am Donnerstag soll nun der nächste Versuch gestartet werden. Bereits gestern hingegen ließen Mitarbeiter des Kreises über der Halbinsel Reesholm eine Drohne in die Luft steigen, um die Auswirkungen des Hochwassers auf die Verteilung der Plastikschnipsel zu dokumentieren. „Wer weiß, vielleicht war der Sturm in dieser Sache sogar ein Segen und das meiste Zeug liegt jetzt an Land. Da können wir es besser wegholen als aus dem Wasser“, meinte der Leiter der Unteren Naturschutzbehörde, Thorsten Roos. In den kommenden Tagen werde man weitere Untersuchungen vornehmen, um das Ausmaß der Katastrophe zu ermitteln.

Ein Plan jedoch, den man letzte Woche gefasst hatte, ist wieder vom Tisch: An den Durchlässen zum Haddebyer Noor werden nun doch keine schwimmenden Reisigbuhnen installiert. „Auf Wunsch der Holmer Fischer verzichten wir darauf. Das Noor ist gerade in der Heringssaison ein wichtiger Fischgrund für sie. Darauf wollen wir Rücksicht nehmen – zumal dort bereits große Mengen Plastik entdeckt wurden und eine Sperre wahrscheinlich nur wenig Sinn macht“, sagte Roos.

Der Schleswiger Fall hat indes inzwischen eine ganze Branche auf den Plan gerufen. „Wir beobachten die Entwicklung an der Schlei mit großer Aufmerksamkeit“, sagt Sprecher Bernhard Schodrowski vom Bundesverband der deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft, dem rund 750 Unternehmen angehören. „Die Entsorgung von Lebensmittelresten ist in Deutschland und Europa mit Gesetzen und Verordnungen eindeutig geregelt. Diese Regelungen haben sich bewährt.“ Im Fall der Einleitung von Plastik in die Schlei durch die Stadtwerke scheinen jedoch, so Schodrowski, nicht die notwendigen Abtrenntechniken zum Einsatz gekommen zu sein. Unter anderem sei es vorgeschrieben, dass Gärreste am Ende der Biogasgewinnung über ein Sieb mit einer Lochgröße von zwei Millimetern geführt werden, um Fremdstoffe herauszufiltern. „Beim Schleswiger Fall handelt es sich um einen Einzelfall, der konträr zur gängigen Praxis und den gesetzlichen Rahmenbedingungen steht.“ Der Vorfall dürfe deshalb nicht zum Anlass genommen werden, um das bislang bewährte Verfahren für die Verwertung von Speiseresten in Frage zu stellen.