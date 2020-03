Amt Süderbrarup : Einkaufen für die Risiko-Gruppe

Pädagogen und Behördenmitarbeiter richten ab heute eine Bestell-Hotline für Senioren und Menschen mit Vorerkrankungen ein.

Avatar_shz von shz.de

19. März 2020, 18:18 Uhr

Süderbrarup | Aufgrund der aktuellen Situation bietet das Amt Süderbrarup eine besondere Nachbarschaftshilfe an. „Immerhin gibt es bei uns über 3000 Menschen im Risikoalter über 65 Jahre plus Menschen, die Vorerkrankungen haben“, berichtet Normen Strauß, Leitender Beamter im Amt Süderbrarup. Aus diesem Grund haben sich die pädagogischen Kräfte aus den derzeit geschlossenen Schulen und das Amt Süderbrarup zusammengetan und bieten nun an, Einkäufe und Besorgungen zu machen für alle Menschen, die keine anderweitige Hilfe im familiären oder im nachbarschaftlichen Bereich finden und daher auf fremde Hilfe angewiesen sind. Die angebotenen Einkäufe sollen bei Edeka oder Rewe erfolgen.

Unter der Telefonnummer 0 46 41 / 78 77 können ab dem heutigen Freitag telefonisch Bestellungen aufgegeben werden oder auch unter der E-Mail-Adresse: naverschopshuelp@amt-suederbrarup.de oder nsh@amt-suederbrarup.de. Die telefonische Erreichbarkeit ist von Montag-Freitag von 8 bis 12 Uhr gegeben. Im Amt werden die Bestellungen entgegengenommen und später vom Amt in Rechnung gestellt. Die Einkäufe und kostenfreie Lieferung nimmt das pädagogische Personal vor.

Folgende Hygiene- und Kontaktmaßnahmen sind hierbei einzuhalten: Lebensmittel werden vor der Haus-/Wohnungstür abgelegt und nach Entfernen des Lieferanten auf mindestens zwei Meter erst von der belieferten Person aufgenommen. Es wird kein Geld entgegengenommen.