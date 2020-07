Einheitliche Kita-Beiträge im Amt Süderbrarup

Für die Eltern sinken die Gebühren im Zuge der Kita-Reform ab dem 1. August

03. Juli 2020, 08:51 Uhr

Süderbrarup | Der Zweckverband der Kindertagesstätten im Amt Süderbrarup musste sich in der jüngsten Sitzung mit vielen Themen beschäftigen. So ging es unter anderem auch um die Deckelung der Elternbeiträge im Zuge der Kita-Reform.

In fast allen Einrichtungen im Amt Süderbrarup liegen die Elternbeiträge für die Regelbetreuung von fünf Stunden im U3-Bereich über dem landesweiten Deckel und betragen aktuell 180, 235 und 260 Euro. Der einheitliche Betrag ist ab dem nächsten Kindergartenjahr nur noch 180,25 Euro. Auch die Beiträge für den Ü3-Bereich werden gesenkt, auf 141,25 von aktuell höheren Beträgen wie 175, 160 oder 150 Euro.

Die Gebühren für dänische Kindergärten waren bereits niedriger und müssten nun auf den Deckelbetrag angehoben werden. Ein Antrag der dänischen Kindergärten auf Ausgleich wurde aus dem Gleichbehandlungsgrundsatz heraus abgelehnt.

Die derzeit unterschiedlichen Frühstücksregelungen sollen in der Zukunft vereinheitlicht werden. So wurde einstimmig beschlossen, dass ausnahmslos alle Kinder in der Kita täglich Frühstück bekommen und dieses mit einem festen monatlichen Beitrag in Höhe von 24 Euro von den Eltern finanziert wird.

Auch die Öffnungs- und Schließzeiten der Kitas sind im Amt unterschiedlich geregelt. Es wird zukünftig ohne weitere Anträge möglich sein, die Betreuung innerhalb der Zeiten 7 bis 15 Uhr anzupassen, wenn für mindestens fünf Kinder ein verbindlicher Bedarf besteht. Aktuell werden somit die evangelische Kindertagesstätte Scheggerott eine Frühbetreuung ab 7 Uhr sowie Boren, Scheggerott, Süderbrarup und Ulsnis eine verlängerte Öffnungszeit bis 15 Uhr anbieten können.

Das Montessori-Kinderhaus „Schatzmoor“ ist durch Schließung in der Corona-Krise in finanzielle Schwierigkeiten geraten und musste für zwei Monate Kurzarbeit anmelden. Durch die spätere Entscheidung, das Defizit der fehlenden Elternbeiträge unter Abzug von Kurzarbeitergeld durch die Kommunen erstatten zu lassen, fehlt dem Kinderhaus nun ein Betrag in Höhe von 5220 Euro, dessen Erstattung Leiterin Gabriela Heiden beim Zweckverband beantragte.

„Aufgrund der pauschalen Finanzierungsvereinbarung mit dem Zweckverband habe ich keine zusätzliche Möglichkeit, finanzielle Defizite auszugleichen. Ich habe in der Zeit einen privaten Kredit von 7000 Euro aufnehmen müssen plus Ausreizen meines Dispos“, so Heiden. Der Antrag wurde abgelehnt, da aus Sicht des Zweckverbandes kein finanzieller Schaden entstanden sein kann, da das Kurzarbeitergeld ausgezahlt worden sei. Es soll jedoch geprüft werden, ob Hilfe aus einem Corona-Fonds möglich ist, auch wenn die Antragsfristen im Mai bereits abgelaufen waren.

Der Antrag auf Erhöhung der Finanzierungspauschalen wurde einstimmig positiv beschieden. Aufgrund der Deckelung der Elternbeiträge durch die Kitareform würde „Schatzmoor“ ansonsten für U3-Kinder 30,7 Prozent und Ü3-Kinder 19,2 Prozent der Finanzierung verlieren. Alle Kitas bekommen eine Förderung, der Kindergarten „Schatzmoor“ hat dies mit sogenannten Förderpauschalen vereinbart.

Aufgrund des Rücktrittes von Friedrich Bennetreu wurden einige Ämter frei und neu besetzt. Weiterhin wurde eine Änderung der Verbandssatzung beschlossen, um fachlich besonders kompetenten Personen die Möglichkeit geben zu können, sich einzubringen, auch wenn sie nicht Bürgermeister sind, wie es in der alten Satzung vorgegeben war.

Mitglieder des Verwaltungsausschusses (Vorbereitung für den Kita-Zweckverband) sind nun: Hartwig Callsen, Jens Petersen, Wolfgang Schäfing (1. Vorsitz), Jürgen Schmidt, Rainer Stahmer und Christian Hansen (2. Vorsitz).