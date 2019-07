Neuer Verein in Schleswig : Eine Vielfalt an Kreativität

Der multikulturelle Verein „Zik Zak“ stellt verschiedene Kurse auf die Beine.

08. Juli 2019, 15:42 Uhr

Schleswig | Eine Fülle von Talenten, Kreativität, Energie und Engagement bringen die Mitglieder des neu gegründeten Vereins „Zik Zak“ mit, der unter dem Dach der Arbeiterwohlfahrt eine Heimat gefunden hat. „Zik Zak“ steht für „Zentrum internationaler Kreativität – Zentrum aller Kulturen“. Gemeinsam wollen die internationalen Mitglieder eine Vielfalt an Kunst- und Kreativkursen auf die Beine stellen.

Ein reich gedeckter Tisch mit diversen kulinarischen Köstlichkeiten aus aller Welt und das warmherzige Willkommen beeindruckten die Gäste, die zur Programmvorstellung des Vereins begrüßt wurden. Für die kunstvolle und mit dem Vereins-Logo verzierte Torte, die Fatima Basmaji gebacken hatte, erntete die Künstlerin aus Syrien viel Applaus. In der humorvollen Runde wurden die Leckereien verputzt.

Das Zentrum internationaler Kreativität hofft nun auf interessierte Menschen, die das Angebot nutzen wollen – oder selbst einen Kreativ-Kurs anbieten wollen. Der Verein möchte sich mit Menschen, ebenso mit den Vereinen und Verbänden der Region austauschen. Bashir Paiwastoon aus Schleswig, der als Dolmetscher für Dari, Paschtu und Farsi arbeitet, leitet den Verein als Vorsitzender. Seine Stellvertreterin ist Rose Sekoh, die in Ghana geboren wurde. Schatzmeisterin ist Silke Nissen aus Schleswig. Bahar Yazicular aus der Türkei und Omar Basmaji aus Syrien gehören ebenso zum Vorstand.

Täglich wird in der Bahnhofstraße 16 etwas angeboten: Als Auftakt des kostenfreien Kursangebotes ist „Arabisch für Anfänger“ bereits gestartet. Weitere Kurse sind „Deutsch sprechen – nach dem Deutschkurs“ , „Fotografieren – wie mache ich schöne Bilder“, geleitete von zwei namhaften Fotografen aus dem Iran, und „Zeichnen und Malen“ für Kinder und Jugendliche ab sieben Jahren. Gemeinsames Reden und Kochen ist im Frauentreff möglich, nächster Termin ist hier Dienstag, 16. Juli, von 16 bis 17.30 Uhr.

Die Mitglieder im Zentrum internationaler Kreativität wollen sich in ihrer neuen Heimat integrieren und selbst ehrenamtlich einen Beitrag im Miteinander der Gesellschaft leisten. „Wir danken allen Menschen, die mit uns im Zentrum internationaler Kreativität aller Kulturen dabei sein möchten“, sagte Bashir Paiwastoon. Applaus der Versammlung erhielt Awo-Geschäftsführerin Maren Korban, die dem Verein die Räume zur Verfügung stellen konnte und als Ansprechpartnerin immer tatkräftig zur Seite steht.

Infos und Anmeldung vor Ort in der Bahnhofstraße 16 (hinterer Eingang) oder per E-mail an zikzakev@web.de