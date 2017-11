Eine vertane Gelegenheit

vergrößern 1 von 1 1 von 1

von Gero Trittmaack

erstellt am 17.Nov.2017 | 11:01 Uhr

Noch einige Kondolenz-Leserbriefe für den kleinen Wald von Gintoft, das Preesterholt: Zeilen, aus denen Empörung, Enttäuschung und Trotz spricht – und das war es dann wohl. Zu gern hätten wir zum traurigen Abschluss dieser Angelegenheit auch noch einige andere Menschen zu Wort kommen lassen. Den Waldbesitzer zum Beispiel. Aber der äußert sich leider bereits seit längerer Zeit schon nicht mehr öffentlich. Bessere Chancen hätten wir uns da schon bei Umweltminister Robert Habeck ausgerechnet – auch in dem Wissen, dass er mit den Jamaika-Koalitionsgespräche in Berlin viel um die Ohren hat. Aber es wäre für ihn doch immerhin eine Gelegenheit gewesen, einmal grundsätzlich auf die vielen Vorwürfe zu antworten, die ihm jetzt entgegengeschleudert werden – dass sein Ministerium gar kein Interesse an der Rettung des Waldes gehabt habe, dass dort schwere Fehler gemacht worden seien, und dass das Verschwinden des Waldes in Kiel vielleicht sogar als ganz nützlich betrachtet werde, um einen Fuß für Windenergieanlagen an der Ostküste in die Tür zu bekommen.

Natürlich gibt es auch eine andere und vielleicht aus realistischere Sicht auf die Dinge: Dass Habeck die Rodung nur allzu gern verboten hätten – letztlich aber an rechtlichen Bestimmungen gescheitert ist.

Und vielleicht wäre ein persönliches Gespräch in diesem Zusammenhang auch eine gute Gelegenheit gewesen, Robert Habeck zu fragen, wie er die ganze Affäre persönlich empfunden hat – auch wenn sich Politiker in dieser Hinsicht meist nicht so gern in die Karten schauen lassen.

Aber dazu kam es nicht. Mit Hinweis auf Zeitnot schickte seine Pressestelle lediglich eine knappe Erklärung, mit der sich der Minister zitieren lassen wollte:

„Ich kann den Ärger und die Traurigkeit der betroffenen Bürgerinnen und Bürger nachvollziehen. Ich hätte mir selbst gewünscht, dass wir anders hätten entscheiden können. Rechtlich war das aber leider nicht möglich.“

In den Worten schimmert zwar etwas von dem durch, was ein Gespräch hatte bringen können, dennoch wirken die beiden Sätze dürftig. Eine vertane Gelegenheit.

Die Zahl der Gemeinden im Kreis schrumpft. Ab 1. März nächsten Jahres gibt es vier Kommunen weniger. Süder- und Norderstapel werden zu Stapel, Brodersby und Goltoft fusionieren, und Brebel und Dollrottfeld tendieren nach Süderbrarup. Die Gründe ähneln sich in allen Fällen – es geht um Geld und die fehlende Bereitschaft, ein Ehrenamt in der Politik zu übernehmen. In allen Fällen zeigt sich, dass die lange geführte Diskussion über Zwangsfusionen überflüssig war und ist. Wenn es wirklich eng wird, sind die Verantwortlichen klug genug, um selbst zu entscheiden. Sie brauchen keine Anweisungen aus Kiel.