Sörup : Eine vergessene Grabstelle

Gundi Schulz hat auf dem Söruper Friedhof ein Stück ihrer Identität wiederentdeckt.

27. Dezember 2018, 17:49 Uhr

Eine kleine Grabstelle mit einem Granit-Grabstein auf dem nördlichen Feld des Söruper Friedhofes. Große Bäume säumen das Gelände zur Schulstraße. Hier ist seit vielen Jahren niemand mehr zur letzten Ruhe gebettet worden. „Dieser Teil des Friedhofes wird nicht mehr benötigt und zu einer Grünzone entwickelt – als sichtbarer Abschluss zur Straße“, erläutert Friedhofsverwalter Richard Krenz.

Für Gundi Schulz hat eine kleine Grabstelle auf dem ungenutzten Friedhofsteil allerdings eine besondere Bedeutung. Hier liegen ihre Urgroßeltern Emilie und Johann Sass begraben – eine Tatsache, die sie Jahrzehnte aus dem Blick verloren hatte. Jetzt hat sie dieses Stück ihrer Familiengeschichte wiederentdeckt – und damit ein Stück ihrer Identität.

Johann Sass, 1876 in Westpreußen geboren, und seine Frau Emilie kamen durch die Flucht nach Sörup. Hier verstarb Johann Sass 1948. Seine Frau überlebte ihn 18 Jahre. Beide wurden in Sörup beerdigt. Üblicherweise wird eine Grabstelle nach 30 Jahren aufgelöst; diese blieb jedoch erhalten, weil der ehemalige Friedhofsverwalter sie gepflegt hatte und an dieser Stelle vier wunderschön blühende Rosenbüsche gewachsen sind. Auch Richard Krenz ließ den Grabstein unberührt, weil er mit anderen alten Gräbern und Steinen hier ein Stück Friedhofsgeschichte präsentiert. Gundi Sass hat einiges von der Welt gesehen, später dann als Grund-und Hauptschullehrerin gearbeitet und in Kiel gelebt. Mit ihrer Oma Frieda Rohrbeck, die ebenfalls in Kiel lebte, pflegte sie eine sehr enge Verbindung. Gemeinsame Ausflüge waren an der Tagesordnung, öfter ging es auch nach Angeln. Und nach Sörup. Ein Besuch auf dem Friedhof und eine Tasse Kaffee gehörte zu diesen Heimatbesuchen.

Vor 21 Jahren starb Oma Frieda. Und damit endeten auch die Besuche in Sörup. Der Ort verschwand nach und nach immer mehr aus dem Gedächtnis von Gundi Schulz – bis sie im November auf einen Veranstaltungshinweis im Söruper Hof aufmerksam wurde: Ein Tango-Brunch wurde dort angekündigt. Als begeisterte Tango-Tänzerin kehrte sie in die Heimat zurück – und plötzlich waren die Erinnerungen wieder da. Wie sie mit Oma Frieda Sörup besucht und das Grab der Urgroßeltern besucht hatte.

Aufgeregt ging Gundi Schulz auf Spurensuche und fand nach einiger Zeit die Grabplatte ihrer Großeltern. „Ich habe nicht damit gerechnet, dass diese Grabstelle überhaupt noch vorhanden ist“, berichtet sie bei einem erneuten Besuch auf dem Friedhof. Für die alleinstehende Kielerin war diese unerwartete Konfrontation mit ihrer Familiengeschichte sehr emotional. Mit Oma Frieda war die letzte Familienangehörige gestorben – und nun hat sie in Sörup das Grab der Urgroßeltern gefunden und einen Teil ihrer Identität wiederentdeckt. Gundi Schulz war überwältigt. „Ja, ich habe ein Stück Heimat, meine Wurzeln gefunden“ verrät sie. Sie kommt jetzt öfter nach Sörup – um zu schlendern, Kaffee zu trinken und an der Grabstelle ihrer Vorfahren Ruhe zu finden. Und das alles mit dem guten Gefühl, das Alleinsein überwunden zu haben und zu Hause zu sein.