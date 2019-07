Schützengilde Dannewerk : Eine überraschte Königin

Edith Koos hat nicht mit ihrem Erfolg gerechnet. An ihrer Seite regiert Andreas Hartwig-Ketelsen.

02. Juli 2019, 12:51 Uhr

Dannewerk | Edith Koos und Andreas Hartwig-Ketelsen sind das neue Königspaar der Schützengilde in Dannewerk. Als Königin Edith „die Herzliche“ und König Andreas „der Einsatzbereite“ gehen sie in die 112-jährige Geschichte der Traditionsgilde ein. „Damit hatte ich gar nicht gerechnet. Ich freue mich“, sagte Edith Koos. Für beide Majestäten war es die erste Krönung. Das Gildefest und die Proklamation am Abend fand bei sommerlichen Temperaturen statt – das freute Ältermann und Kapitän Rolf Hübner und Kapitänin Heike Schnell gleichermaßen. Mit bunten Fähnchen und mit der Königsflagge geschmückt präsentierte sich der Bauernhof von Familie Hartwig-Ketelsen, so wie auch die Straßen in der Gemeinde Dannewerk. Unter dem Beifall der Gildegemeinschaft wurde das neue Königspaar begrüßt und zum Ehrentanz aufgefordert. Auf der mit Blumen ausstaffierten Kutsche, die von Hans-Hermann Petersen am Steuer seines Treckers gezogen wurde, ging es anschließend zum Festball in den Rothenkrug.

Weitere Preisträger sind: 1. Andrea Hartwig-Ketelsen und Carsten Beck, 2. Tatjana Brast und Andi Brast, 3. Heike Schnell und Hans Mody, 4. Franziska Kohn und Peter „Hut“ Reepsdorf.