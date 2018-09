Sonntagsschule : Eine russische Schule in Flensburg

Seit dem 1. September besuchen rund 50 Kinder die Schule „Parus“

von Antje Walther

28. September 2018, 13:58 Uhr

Es gibt Kinder in Flensburg, die auch sonnabends zur Schule gehen. Beinahe unbemerkt von der Öffentlichkeit gibt es seit fünf Jahren eine russische Schule an der Förde. Pünktlich zum Schulanfang in diesem Jahr wurde der Unterricht in neuen Räumen aufgenommen. Seit dem 1. September besuchen rund 50 Kinder die Schule „Parus“ in der Flensburger Falkenbergschule.

„Parus“ heißt übersetzt Segel, ist aber auch Teil der Phrase „po russki“ – auf Russisch. „Da wir nie aufgehört haben, zu Hause russisch zu sprechen, hat auch Ruben die Sprache in die Wiege gelegt bekommen“, berichtet Oxana Bauer. Sie habe ihren zehnjährigen Sohn „zum Russisch-Unterricht geschickt, weil er sonst irgendwann aufgehört hätte, die Sprache zu sprechen – zumindest war dies unsere Befürchtung“, erläutert die Russin, die aus Sibirien stammt und im Sommer 1994 mit ihren Eltern und zwei Geschwistern als Zwölfjährige nach Deutschland kam.

Ihr Sohn Ruben habe bis zum dritten Lebensjahr ausschließlich die Muttersprache Russisch gesprochen. „Im Kindergarten brauchte er lediglich ein Jahr und konnte schon mit anderen deutschsprachigen Kindern locker mithalten“, fährt die stolze Mutter fort. Die Zweisprachigkeit habe viele Vorteile, lobt Bauer und sagt zum Beispiel, dass es anderenfalls Kinder russischer Familien gebe, die nicht mehr mit ihren Großeltern reden könnten.

Außerdem fordere die Zweisprachigkeit „das Gehirn, und die Kinder haben keine Zeit mehr, so viel Computer zu spielen“, ergänzt Olga Naujoks. Die Russin aus Rostow am Don hat in ihrer Heimat Wirtschaft und Journalistik studiert und koordiniert jetzt die russische Schule Parus in der Falkenbergschule. „Wir sind keine normale Schule“, schickt sie voraus. Der Unterricht in Russisch, Kunst und demnächst auch in Musik findet nur sonnabends statt. Die Eltern zahlten monatliche Beiträge. Nicht mehr als zehn Kinder besuchten eine Klasse, sagt Naujoks und erklärt, dass sie die Gruppen nach Alter und Russischkenntnissen zusammenstelle. Die Kinder stammen aus mehr als einem Dutzend Nationalitäten, ergänzt Naujoks und nennt baltische Länder, auch Dänemark und Deutschland und sogar Syrien als Herkunftsländer.



>www.parus-flensburg.de