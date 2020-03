Leiter des Gesundheitsamts : Eine persönliche Erklärung von Dr. Kai Giermann

Der Mediziner spricht über die Entwicklung des Virus und fordert, eigene Interessen zurückzustellen.

Avatar_shz von Schleswiger Nachrichten

16. März 2020, 17:51 Uhr

Schleswig | Dr. Kai Giermann ist Leiter des Kreisgesundheitsamtes und hat zurzeit täglich von morgens bis abends mit dem Coronavirus zu tun. Die Idee für eine persönliche Erklärung ist ihm beim Einkaufen in einem großen Supermarkt gekommen, in dem sich die Kunden an den Regalen und an der Kasse drängten. „Mir geht es um eine sachliche und offene Erklärung der Situation und um den gesunden Menschenverstand“, sagt er. Und den können man nicht von Amts wegen einfordern. Deshalb dieser persönliche Appell:

Das Virus

Es ist bisher Folgendes bekannt oder anzunehmen: Die Erkrankung ist hochansteckend. Der sogenannte r0-Wert, der aussagt, wer als Kranker oder Infizierter wie viele andere Personen ansteckt, beträgt im Durchschnitt drei neu angesteckte Personen pro Infiziertem. Zur Übertragung reicht der persönliche Kontakt über eine kurze Zeit im Aerosolnebel (Ausatemstrom oder Hustenstoß) eines Infizierten. Glatte Oberflächen sind nach neuesten Erkenntnissen bis 72 Stunden mit Viren behaftet, Papier bis 24 Stunden (insbesondere bei der Gewohnheit, Finger zum Umblättern anzulecken).

Wann die Ansteckungsfähigkeit beginnt, ist nicht genau bekannt, bis zur Ansteckungsfähigkeit vergehen nach der Infektion wohl höchstens vier Tage. Bei Covid-19 erfolgt der erkennbare Ausbruch der Erkrankung frühestens wohl nach vier, aber oft erst nach acht Tagen, die maximale Inkubationszeit beträgt 14 Tage.

Dunkelziffer 1:12

Eine Ansteckungsfähigkeit schon nach vier Tagen und Diagnosedauer von acht bis 14 Tagen bedeutet etwa zwei aufeinanderfolgende Übertragungssprünge, bis die Quelle erkannt wird. Damit beträgt die Anzahl der Infizierten dann insgesamt 1 + 3 + 3² = 13 Personen. Also mindestens 1 + 3 + 9 = 13 Personen, die die Viren haben – und wir sehen nur einen davon. Das heißt damit, die Dunkelziffer pro erkanntem Fall ist grob abgeschätzt 1:12.

Die Ausbreitung der Seuche folgt zunächst einem exponentiellen Verlauf, das heißt, es stellt sich ein fast konstanter Vermehrungsfaktor ein, mit dem sich die Erkrankungszahl von Tag zu Tag multipliziert. Der exponentielle Verlauf hat nach meiner Auffassung im Kreis Schleswig-Flensburg begonnen.

Bei einer Dunkelziffer von mindestens zwölf pro Fall und beginnendem exponentiellem Verlauf der Erkrankung erhöht sich auch das individuelle Risiko von Personen drastisch, die nicht unmittelbar von Infizierten umgeben sind.



Eine Prognose-Rechnung

Die Erfahrungen aus China, übertragen auf den Kreis Schleswig-Flensburg, bedingen also folgende Rechnung: 190.000 Kreisbürger mal ca. 1 Promille klinisch Erkrankter ergibt trotz Maßnahmen etwa 190 bis 200 Kranke, davon mindestens zehn bis eher 20 Schwerkranke und damit Beatmungspflichtige. Zu erwarten sind demnach vier Tote.

Es ist eine sich schnell und unkontrolliert ausbreitende Infektionskrankheit, die ältere Personen und Menschen mit Vorerkrankungen hart trifft und töten kann. Wenn der Verlauf der weltweiten Epidemie ungebremst eintritt, ist die Kapazität des Gesundheitssystems überfordert. Ziel ist in der exponentiellen Phase einer Epidemie die Abflachung der Seuchenwelle, damit das Gesundheitswesen sich um die Schwerkranken ausreichend kümmern kann.



Eine Ja-Nein Entscheidung

Eine Verhinderung oder Abschwächung von Seuchenzügen ist nicht mit kleinschrittigen und halbherzigen Maßnahmen, zögerlichen Entscheidungen oder Abwägungen widerstreitender Interessen zu bewirken. Es ist eine einfache Ja-Nein-Entscheidung für das Maßnahmepaket. Wenn es nicht rechtzeitig, stringent und konsequent durchgezogen wird, kann man es gleich ganz lassen, weil gar keine Wirkung zu erwarten ist.

Ja, es ist massiv unpopulär und es ist im Einzelfall immer eine Entscheidung gegen die Interessen des Einzelnen und für die Interessen der noch nicht betroffenen Gesamtbevölkerung. Das ist unvermeidbar und nur mit dem Bewusstsein für die eigene Verantwortung des Einzelnen gegenüber seinen Mitmenschen durchzuhalten. Dieses Verständnis für die Bedürfnisse der Älteren, Schwachen, Vorerkrankten und anderweitig Gefährdeten sollte jeder von uns aufbringen.

Persönlicher Lock-down

Der Lock-down der Wirtschaft und des öffentlichen Lebens hat ersichtlich nicht rechtzeitig funktioniert. Machen Sie ihren persönlichen Lock-down.

Halten Sie sich an folgende Maßnahmen – auch wenn Ihnen aus unverständlichen Gründen Ihre eigene Gesundheit egal sein sollte:

> Gehen Sie nicht in Menschenansammlungen. Dort sind Infizierte. Sie können sich infizieren.

> Halten Sie Abstand zu anderen Menschen. Das Infektionsrisiko sinkt mit der zweiten bis dritten Potenz des Abstandes vom Infizierten. Zwei Meter Abstand werden empfohlen, es wurden jedoch Übertragungen bis zu 4,50 Meter Distanz nachgewiesen.

> Wenn Sie bedauerlicherweise infiziert sind, wissen Sie selbst es erst nach ein bis zwei Wochen. In dieser Zeit haben Sie Freunde, Bekannte und Familie infiziert, wenn Sie Kontakte pflegen. Übernehmen Sie Verantwortung für die Mitbürger! Sie haben diese Verantwortung.

> Kaufen Sie nur im Rahmen des für Ihre Familie Üblichen ein, verlegen Sie die Einkaufszeiten auf die Stunden, an denen üblicherweise weniger Kunden im Laden sind.

> Öffentliche Veranstaltungen sind von amtlicher Seite verboten. Gehen Sie auch nicht zu privat veranlassten Menschenansammlungen.

> Bleiben Sie zu Hause, laden Sie keine Verwandten ein. Verhindern Sie Besuche aus den Risikogebieten. Kein privater Anlass kann Grund genug sein, egoistisch eine Seuche zu befördern, die gefährdete Personen töten kann.

> Wenn Sie aus den Risikogebieten einschließlich ganz China und ganz Österreich sowie Spanien zurückkommen, bleiben Sie zu Hause und melden Sie sich beim Gesundheitsamt.

> Beschränken Sie Arztbesuche auf das Notwendigste. Aufschiebbare Maßnahmen (wie z.B. Schönheits-OPs, allgemeine Vorsorgeuntersuchungen etc.) müssen unterbleiben.

> Wenn Sie an einer Erkrankung mit Fieber oder Symptomen der Atemwege leiden und einen Arzt benötigen, rufen Sie 116 117 vorher an und kündigen Sie dem Arzt Ihre Symptomatik an, damit dieser Vorkehrungen treffen kann. Stürmen Sie nicht einfach die Praxis oder das Wartezimmer! Ihr Hausarzt ist eine wichtige Person im Kampf gegen die Seuche; und ihre Mitbürger gingen zum Arzt, damit ihnen dort geholfen und nicht von einem Verantwortungslosen noch die Coronainfektion zusätzlich übertragen wird.

> Das gleiche gilt für den Anruf im akuten Notfall beim Rettungsdienst über die 112 oder bei der Polizei über die 110. Teilen Sie dann bitte mit, wenn Sie Kontakt zu einem positiv Getesteten hatten oder bei Ihnen oder in ihrer Familie Symptome der Atemwege bestehen. Diese Strukturen sichern Überleben und Ordnung im Krisenfall! Wir können es nicht vertreten, diese Helfer auch noch zu verlieren!