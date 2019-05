Kletterwand in Mittelangeln : Eine neue Route für Gipfelstürmer

Schüler und Vereinsmitglieder haben in Mittelangeln eine Kletterwand bekommen.

von shz.de

07. Mai 2019, 08:56 Uhr

Mittelangeln | Es war ein lang gehegter Wunsch, den sich Schulen und Vereine in der Gemeinde Mittelangeln erfüllt haben. Sie haben eine Kletterwand bekommen. Viel Eigeninitiative der Schüler des Schulzentrum mit Unterstützung der Schulen hat dieses 60.000-Euro-Projekt ermöglicht. Neben der finanziellen Hilfe der Aktivregion, die 15.000 Euro beisteuerte und des Schulverbandes, der 10.000 Euro dazu gab, kamen 8000 Euro aus dem Spendenlauf der Schulen, 10.000 Euro aus dem Schulhof-Etat und 15.000 Euro stammen aus Spenden, die von den Schülern und den Vereinen eingeworben wurden. Zu den größten Einzelspendern zählte die Nord-Ostsee-Sparkasse mit 5000 Euro.

Für so viel Initiative gab es reichlich Lob vom Vorsitzenden der Aktivregion und Vorsitzenden des Schulverbandes, Burkhard Gerling. Er hob hervor, dass diese Kletterwand schon jetzt in den Vereinen und Schulen des Ortes für Furore sorgt. Acht Kooperationspartner vom TSV bis zur dänischen Schule wollen die Kletterwand in der großen Sporthalle nutzen. Trotz großer Planungsvorgaben konnte das Projekt innerhalb eines Jahres umgesetzt werden, zeigte sich die Schulleiterin des Bernstorff-Gymnasiums, Barbara Langlet-Ruck, zufrieden.

Die Sicherheit der Kletterer aller Altersgruppen steht im Vordergrund. Die Pädagogen Yvonne Drews und ihr Mann Thomas sowie Per Ole Berner haben sich im Vorfeld bereits für das Projekt stark gemacht und stehen nun für die Sicherheit an der Kletterwand. Insgesamt sind fünf Seilschaften möglich. Zu jeder Seilschaft gehören drei Personen, von denen einer klettert und zwei den Gipfelstürmer sichern.

In der Kletterwelt werden unterschiedliche Schwierigkeitsgrade angeboten. Von zehn stehen an der Kletterwand acht zur Verfügung. Die Wand ist nicht durchweg gerade. Überhänge erfordern viel Körperkraft und Beherrschung. Natürlich habe so eine Kletterwand auch eine pädagogische Bedeutung, unterstreichen Per Ole Berner und Thomas Drews. Das wichtigste sei, die Angst zu überwinden, sich etwas zuzutrauen, sein Selbstbewusstsein zu stärken und die Kletterbewegungen zu koordinieren. Füße und Hände bilden beim Klettern eine besondere Einheit.

Die 16-jährige Jenna Esken gehörte zu den ersten, die sich in die Wand wagten. Sie hat bereits in der Lornsenschule in Schleswig geübt und ging so sicher ihren Weg nach oben. „Es kostet viel Kraft, aber der Adrenalinkick ist schon beeindruckend“, schwärmte sie.