Eine Liebeserklärung an die Region

„Zwei Wochen im Juni“: Heute erscheint der neue Roman von Anne Müller / Lesungen im August geplant

von Gero Trittmaack

26. April 2020, 15:59 Uhr

Kappeln | Fast kann man die Ostsee riechen, fast spürt man den Wind in den Haaren, und sieht das schöne alte Haus am Meer stehen. Heute erscheint der Roman „Zwei Wochen im Juni“ von Anne Müller und erzählt von zwei Schwestern, die nach dem Tod ihrer Mutter zurückkommen an den Ort in Angeln, an dem sie aufgewachsen sind.

Nora Hoffmann stirbt im Mai. Sie schläft einfach ein – im Fernsehsessel – quasi zwischen Chorprobe und Fußpflege. Ihr Haus in Graagard, irgendwo nördlich von Kappeln, soll verkauft werden. Ihre Tochter Ada, die inzwischen als Künstlerin in Hamburg lebt, kehrt in das Elternhaus zurück. Gemeinsam mit ihrer Schwester Toni will sie in zwei Wochen entrümpeln, den Hausstand auflösen und den Verkauf in die Wege leiten. Ada und Toni sind sich über die Jahre ein wenig fremd geworden. Die gemeinsame Vergangenheit bringt sie einander wieder näher. Rückblicke führen Ada in ihre Kindheit und Jugend, bringen Freude und Schmerz, aber auch Einsichten – und Ada am Ende dazu, ihre Gegenwart zu hinterfragen. Und in der Trauer werden die Schwestern, die ursprünglich auch immer etwas Konkurrenz empfunden hatten und die jetzt so unterschiedliche Leben führen, feinfühlig und offen für die jeweils andere. Und plötzlich hat das Ausräumen des alten Hauses so viel mit dem Aufräumen des eigenen Lebens zu tun.

Die Zeit in Gragaard bringt Erinnerungen an die erste Liebe, rauschende Sommerfeste und unbeschwerte Tage, aber auch an die Trennung der Eltern, an den faszinierenden russischen Maler Maxim – und einen Brief von Nora Hoffmann an die Töchter ans Tageslicht. In den „Zwei Wochen im Juni“ erwarten die Protagonistinnen Überraschungen und Erkenntnisse.

Anne Müller nimmt ihre Leser mit an die Ostsee und an die Schlei. Ein Besuch inklusive Matjesbrötchen in Maasholm, ein Fahrradausflug zu einem Seglerfest beim ASC in Kappeln, der Heringszaun im Abendlicht und die Erinnerungen an Abende in der „Lila Eule“ – wer die Gegend kennt, wird Vieles wiedererkennen. Anne Müller beschreibt anschaulich, die Handlung ist kurzweilig, der Text kommt nahezu ohne Konjunktive aus – man erahnt, dass die 56-Jährige Drehbücher geschrieben hat, bevor sie sich darauf konzentriert hat, Romane zu schreiben. „Zwei Wochen im Juni“ ist ihr dritter Roman. Die Grundidee kam ihr, als ihre Mutter das Haus in Mehlby verkaufte und als erste Interessenten es kritisch besichtigten. Ansonsten sei der neue Roman aber rein fiktiv, versichert Anne Müller. Das Haus existiere ebenso wenig wie der Ort Gragaard. „Aber es sollte direkt am Wasser stehen – und zwar in einer Gegend, die ich kenne und liebe, von der ich genau weiß, wie sie aussieht und wie es dort riecht. Dann kann ich es so beschreiben, dass auch jemand anderes es sich genau vorstellen kann“, sagt sie.

Im Gegensatz zu „Sommer in Super 8“, das der Autorin „an die Nieren ging“ und für sie auch ein Stück Verarbeitung bedeutete, sei ihr das Schreiben des neuen Romans leicht gefallen: „Spätestens ab Seite 50 habe ich es sehr genossen“, berichtet sie.

Die Stadtbücherei Kappeln hat eine Lesung mit Anne Müller für den 7. August geplant. Die Entwicklungen der Corona-Krise müssen aber in diesem Zusammenhang beobachtet werden. Die Autorin freut sich auf den Abend, denn ihre vorherigen Lesungen im Norden – vor allem eine Lesung in Schleswig aus dem Vorgängerroman – hatten ihr gezeigt, dass ihr Stil hier gut ankommt. „Es wurde viel geschmunzelt und gelacht, und ich habe gemerkt, das hier oben ist meine Humorheimat“, sagt sie.

Anne Müller lebt inzwischen in Berlin, aber sie fährt oft nach Kappeln – in ihre Heimat, wo ihre Mutter heute noch lebt. „Bei Familienfesten kommen meine Geschwister, Nichten und Neffen aus vielen Teilen Deutschlands her, und dann gehen wir alle gemeinsam an den Strand. Das ist immer etwas ganz Besonderes“, schwärmt sie.

Ob das Buch auch Werbung macht für die Region? „Für diese Region braucht es keine Werbung“, sagt sie und lacht. „Aber wenn man etwas sehr lieb hat, nimmt man es auch mit allen Sinnen wahr. Werbung ist es nicht, eher eine Liebeserklärung!“