Freizeitbad in Tarp : Eine ganz normale Saison

Die Badesaison in Tarp ist beendet – ab am 21. September lässt der Schiffsmodellclub Flensburg dort seine Boote schwimmen.

15. September 2019, 15:30 Uhr

Tarp | Seit gestern ist die Saison für die Schwimmer im Freizeitbad Tarp nach 138 Öffnungstagen beendet. Mit 56.000 Besuchern war es eine ganz normale Saison. Der Spitzenwert von mehr als 80.000 Besuchern aus dem Vorjahr konnte nicht erreicht werden. Einziger Grund dafür ist das Wetter, das im Sommer 2018 besonders herausragend gut war. Der Tages- und Allzeitrekord wurde in diesem Jahr am 30. Juni erreicht. An diesem Tag kamen 2123 Personen in das Bad.

Wie stark die Besucherzahlen vom Wetter abhängig sind zeigen die Zahlen. Bei Regen, Wind und kühlen Temperaturen passierten weniger als 120 Gäste zwischen sechs Uhr in der Früh bis zur Schließung das Bad. Hiervon waren eine Hälfte Frühschwimmer, die eine Saisonkarte hatten. Der Anteil der Saisonkarteninhaber war ohnehin sehr hoch, so dass sich die Einnahmen an manchen tagen auf 4,50 Euro beliefen. Insgesamt wurden 1275 Saisonkarten verkauft, für 80 Euro für Erwachsene und 15 Euro für Kinder. Davon waren 238 „Neulinge“, der Rest waren Stammgäste, die ihre Karten aus den Vorjahren wieder auffrischten.

Erfreulich: Es gab in dieser Saison keine schwerwiegenden negativen Vorfälle. Bei verschiedenen Kursen lernten zahlreiche Kinder ab fünf Jahren das Schwimmen. Mehrere Anfängerschwimmkurse wurden in den Ferien angeboten und gut angenommen.

Bevor das Wasser im Bad zur Winterpause teilweise abgelassen wird, präsentiert der Schiffsmodellclub Flensburg wie bereits in den vergangenen Jahren wieder zum Saisonabschluss am 21. September von 13.30 bis 18.30 Uhr zahlreiche Modelle. Der Besuch ist für diese Veranstaltung kostenfrei.

Für die Beschäftigten ist die Saison dann allerdings noch nicht beendet. Sie müssen noch Stühle, Liegen, Sonnenschirme und zahlreiche weitere Utensilien ins Winterlager bringen. Auch werden die während der Saison aufgetretenen Schäden erfasst. Am Beckenrand werden Polster angebracht, damit der Beckenkopf bei Frost nicht zerstört wird. Im kommenden Frühjahr dann werden beschädigte Fliesen ausgetauscht. Für die nächste Saison ist auch der Kauf einer neuen Rutsche in Planung. Bei der nächsten Gemeindevertretersitzung am 19. September soll darüber entschieden werden.