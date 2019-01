Kropper Neujahrsempfang : Eine Fragerunde zum neuen Jahr

Beim Neujahrsempfang der Gemeinde Kropp ging es um das Rathaus, die Schule und die Freiwillige Feuerwehr.

von shz.de

13. Januar 2019, 16:18 Uhr

Zum Neujahrsempfang der Gemeinde Kropp waren Vertreter aus Politik Wirtschaft, Schule und Verwaltung gekommen. Nach der Begrüßung startete Moderator Adolf Deeke mit der ersten Talkrunde. Bürgermeister Stefan Ploog und Bürgervorsteher Klaus Lorenzen mussten sich seinen Fragen stellen.

„Das neue Rathaus ist schön“, sagte Ploog. Der Baufortschritt sei fast im Zeitplan. „Im Moment sind die Maler, Fliesenleger und Trockenbauer am Werk. Das Gebäude wird mit neuester Technik und WLan in allen Bereichen ausgestattet. Wir hoffen auf die Übergabe im Juni.“

Es kam auch die Frage nach der Dachterrasse. „Gerüchten zufolge sollen dort bald Liegestühle und Strandkörbe stehen“, sagte Deeke. Die Spekulation mit der Dachterrasse sei der zweigeschossigen Bauweise geschuldet. Die Freifläche im oberen Stockwerk sei nicht als Freizeitbereich gedacht sei, so Ploog.

Für den dritten Kindergarten wird gerade das Baufeld vorbereitet. Die Ausschreibungen für die Gewerke laufen. Anfang Februar soll voraussichtlich mit dem Bau begonnen werden – wenn das Wetter mitspielt. Der neue Kindergarten bietet 75 Plätze für fünf Gruppen. Die Gemeinde arbeitet außerdem am Städtebauförderungsprogramm für die Ortskerngestaltung. „Der Ort wächst, aber wir haben keine Baugebiete mehr, weder für den privaten noch für den gewerblichen Bereich. Wir können uns nicht erweitern, wenn die Bürger nicht mitspielen“, so Bürgervorsteher Klaus Lorenzen. Für das neue Jahr wünschte sich auch Bürgermeister Ploog neue Bauplätze für Wohnen und Gewerbe. Bürgervorsteher Lorenzen nannte eine Mehrzweckhalle für die vielen Vereine als Wunsch.

In der zweiten Talkrunde kamen Schulleiter Stefan Knoll und Wehrführer Christoph Pautz zu Wort. Knoll wünschte sich vor allem eine bessere Personalversorgung. „Wir haben eine Vielzahl an Aufgaben zu bewältigen, aber Stellen können nicht besetzt werden, weil die Lehrer fehlen.“ Knoll möchte die Angebote der Geestlandschule ausbauen. „Ich wünsche mir, dass wir für Schüler und Eltern ein Magnet werden, weil wir tolle Angebote haben.“ Wehrführer Christoph Pautz zeigte sich sehr zufrieden mit der Situation der Freiwilligen Feuerwehr. „Mit dem neuen Rettungszentrum wurde uns ein Traum erfüllt. Über Personalmangel können wir uns derzeit nicht beklagen“, so Pautz.

Die dritte Talkrunde ging an Wolfgang Hauschildt und Sven Rossmann von der Stiftung Diakoniewerk Kropp sowie an Stefan Blau von der Dachgenossenschaft für gemeinschaftliches Wohnen (DGW). Die DGW baut gerade auf dem Gelände des ehemaligen Rosengartens ein Wohnkonzept für gemeinschaftliches Wohnen. „Die Wohnungen sind zum Teil frei finanziert und zum Teil unterliegen sie dem Sozialwohnungsbau. Wir bauen barrierefrei und die Wohnungen sollen bezahlbar sein.“ Auch bei der Stiftung Diakoniewerk Kropp stehen Neubauten an. „Wir streben stets nach einer Weiterentwicklung an allen Standorten“, so Hauschildt. Das Bundesteilhabegesetz stelle zudem neue Anforderungen in allen Bereichen der Sozial- und Lebenshilfe. Hauschildt wünschte sich vor allem in der Altenhilfe eine bezahlbare Zuzahlung für die Betroffenen. Das Diakoniewerk Kropp feiert in diesem Jahr das 140-jährige Bestehen. „Das werden wir beim Sommerfest am 22. Juni gebührend feiern“, so der kaufmännische Leiter der Stiftung.

Im Rahmen des Neujahrsempfangs ehrte die Gemeinde einen verdienten Bürger: Jens Lausen war mehr als 20 Jahre mit seinem Drehorgelorchester unterwegs und hat mehr als 100 000 Euro für den Förderverein für krebskranke Kinder und Jugendliche gesammelt. Darüber hinaus unterstützte er Projekte in der Region. Für seinen unermüdlichen Einsatz wurde Jens Lausen mit der Ehrennadel der Gemeinde Kropp ausgezeichnet.

Traditionell wurde die Spende aus den Erlösen vom Budenzauber überreicht. Der HHG Kropp hatte zusammen mit Feuerwehr, DLRG, Wasserfreunde Freibad Kropp und TSV den Weihnachtsmarkt rund um den Alten Viehmarkt organisiert. Nun konnte Carsten Saß, Vorsitzender des HHG Kropp, 2244 Euro für die Jugendarbeit im Amt Kropp-Stapelholm überreichen.