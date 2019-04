Munkbrarup : Eine Flaschenpost schippert um die Welt

Kindergartengruppe aus Munkbrarup übergab ihre Botschaft an die Ostsee – und bekam Antwort aus Südafrika.

von Gero Trittmaack

15. April 2019, 17:39 Uhr

Munkbrarup/Kapstadt | Die Strandwoche in Langballigau im vergangenen Sommer war in der Nilpferdgruppe des Munkbraruper Laurentius-Kindergartens schon fast wieder vergessen – da traf plötzlich eine Postkarte vom Boulders Beach ein. Das bunte Bild zeigte keine Nilpferde, sondern einen weißen Strand voller Pinguine. Und das löste schon mal mächtig Begeisterung aus. Und als Gruppenleiterin Sylvie Bunzen dann erklärte, dass diese Karte die Antwort auf eine Flaschenpost war, die die Kinder Anfang Juni am Ostseestrand auf die Reise geschickt hatten, kamen einige Fragen hinzu. Der Boulders Beach liegt nämlich in der Nähe von Kapstadt in Südafrika. „Wir haben das erst mal auf der Karte nachgeschaut und festgestellt, wie weit es eigentlich von Langballigau bis nach Kapstadt ist – per Luftlinie fast 10.000 Kilometer. Wir haben uns schon gefragt, wie das in zehn Monaten per Flaschenpost funktionieren kann“, berichtet Sylvie Bunzen.

Sylvie Bunzen

Zu einem echten Ergebnis ist die Nilpferdgruppe allerdings nicht gekommen, aber vielleicht hat der Segler ja eine Rolle gespielt, den die Kinder in vergangenen Sommer um Hilfe gebeten hatten.

Als nämlich die Flasche am Strand von Langballigau ins Wasser geworfen wurde, kam sie sofort wieder zurück. Der Wind stand einfach falsch, da war nichts zu machen. Zum Glück gab es dort einige Segler, die sich gerade für den nächsten Törn fertig machten – und einer von ihnen erklärte sich bereit, die Flaschenpost ein Stück auf die Ostsee mitzunehmen und dann ins Wasser zu werfen. „Wir kennen den Namen des netten Seglers nicht und wissen natürlich nicht, wo er die Flasche abgesetzt hat“, erzählt Sylvie Bunzen, „aber er und sein Schiff sahen nicht aus, als wollten die nach Südafrika. Aber vielleicht ist er ja um das Skagerrak herumgekommen, dann hätte die Flasche ja immerhin schon einen große Hürde genommen.“

Dass die Flasche tatsächlich innerhalb von zehn Monaten die gesamte Strecke von Langballigau nach Kapstadt im Wasser getrieben ist, hält der Sylter Reeder Sven Paulsen für unmöglich. Der Inhaber des Kapitänspatents für große Fahrt berechnet für den kürzesten Weg rund 14.000 Kilometer. Sein Fazit: „Dann müsste die Flaschenpost zielgerichtet im Schnitt zwei Kilometer pro Stunde vorangekommen sein – und das ist absolut unmöglich.“

Natürlich hat Sylvie Bunzen auch versucht, Kontakt mit dem Finder der Flasche aufzunehmen, der ein Unternehmen in Kapstadt hat. Eine Antwort auf ihre Anfragen aber hat sich nicht erhalten. Deshalb wird es wohl ein Geheimnis bleiben, auf welchem Weg die Flaschenpost der Nilpferde von Langballigau nach Südafrika gelangte.

Die Kinder der Nilpferdgruppe machen sich darüber keine allzu großen Gedanken. Sie freuen sich über das schöne Foto von der Pinguin-Kolonie, das einen Ehrenplatz direkt am Eingang des Kindergartens gefunden hat und über den Rekordweg, den ihre Flaschenpost zurückgelegt hat.

Ob sie in der nächsten Strandwoche wieder einen Versuch starten, steht noch nicht endgültig fest. In der Vergangenheit hatten die Kinder schon mehrfach Antworten auf ihre Flaschenpost erhalten – aus Glücksburg oder sogar aus Dänemark. „Aber Südafrika hätten wir uns nie träumen lassen“, sagt Sylvie Bunzen, „das ist nicht mehr zu toppen.“