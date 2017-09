Schullandschaft im Amt Arensharde : Eine Debatte voller Emotionen

vergrößern 1 von 1 Foto: ckb 1 von 1

Eigentlich hatte Sabine Sütterlin-Waack das Bürgermeisteramt in Lürschau schon bald nach ihrer Ernennung zur Justizministerin abgeben wollen. Nun sitzt sie schon gut zwei Monate in Kiel am Kabinettstisch, aber die heimische Kommunalpolitik lässt sie noch immer nicht los. Denn Sütterlin-Waack ist im Amt Arensharde auch Vorsitzende des Schul- und Kulturausschusses. Und in dieser Funktion will sie den Umbau der Schullandschaft unbedingt bis zu einem guten Ende begleiten. Wenn alles gut läuft, könnte der Amtsausschuss im Oktober die abschließenden Beschlüsse fassen. Doch im Moment kochen die Emotionen hoch – vor allem in Treia, wo sich die Bürger gegen eine mögliche Schließung der dortigen Grundschule wehren (wir berichteten). Sütterlin-Waack spürt, dass ein tiefer Riss durch das Amt geht. „Die Fronten haben sich total verhärtet, insbesondere zwischen Silberstedt und Treia.“ Eine sachliche Debatte, bedauert sie, sei aktuell kaum noch möglich.

Knackpunkt ist die im Raum stehende Diskussion um den Bau einer neuen Grundschule in Silberstedt. Sie würde an die Erich-Kästner-Schule (EKS) angedockt und die Gemeinschaftsschule damit gleichzeitig ein Stück zukunftssicherer machen. So die Überlegung, die natürlich vor allem in Silberstedt selbst favorisiert wird. Treia hingegen würde seine Grundschule verlieren. Das allein wäre für die Gemeinde zweifellos schmerzhaft, doch damit nicht genug. Grundsätzlich beäugen die Treianer eine mögliche Aufwertung des benachbarten Zentralortes Silberstedt, wo zudem ein neues Ärztezentrum geplant ist, mit Argwohn. Alte Wunden brechen auf, die noch aus einer Zeit stammen, in der Treia bei der Gründung des damaligen Amtes Silberstedt das Nachsehen hatte.

„Es ist ein schwieriger Abwägungsprozess“, weiß Sütterlin-Waack. Aber als Schulträger habe das Amt vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung die Aufgabe, bestmögliche Rahmenbedingungen auch für künftige Schüler-Generationen zu schaffen. Und aus ihrer Sicht lasse sich zum Beispiel eine vernünftige Nachmittagsbetreuung in einem Neubau wesentlich besser umsetzen. Auch spreche die Tatsache, dass mehr als 40 Prozent der Treianer Grundschüler aus Silberstedt stammen – und nur etwa 21 Prozent aus Treia selbst – für die Errichtung eines neuen Schulzentrums. Fakt ist, dass der Standort Treia ohne die in diesem Sommer aus der geschlossenen Schule in Hollingstedt hinzukommenden Kinder über kurz oder lang unter die vom Land vorgeschriebene Mindestgröße von 80 Schülern rutschen würde.

„Emotionen sind bei dieser Sachlage kein guter Ratgeber“, findet auch Amtsvorsteherin Petra Bülow. Die Hollingstedter Bürgermeisterin weist zum Beispiel darauf hin, dass die Schließung der Schule in ihrem Dorf zu einer besseren Unterrichtsversorgung in Schuby führe. Dieser Schritt sichere den Erhalt von drei Grundschulen im Amt. Hollingstedt war Außenstelle des Standortes Schuby.

Bülow und Sütterlin-Waack ärgern sich zudem darüber, dass der EKS in der Öffentlichkeit ein schlechter Ruf anhaftet. Die Gemeinschaftsschule sei im Gegenteil gut ausgestattet, die Abschlussarbeiten der Schüler lägen über dem Landesdurchschnitt und die Wirtschaft setzte sich über Kooperationen vehement für die Bildungseinrichtung ein, zählt Bülow auf. Vom neuen, vergleichsweise jungen Schulleiter Ulf Raddatz würden weitere positive Impulse erwartet.

Noch liegen Politik und Verwaltung im selbst gesteckten Zeitplan. Am 25. September soll der Unterstützungsausschuss ein letztes Mal tagen. In dem Gremium sind neben Politik und Verwaltung auch die Schulleiter sowie Elternvertreter von Schulen und Kindertagesstätten vertreten. Am 5. Oktober kommt der Schulausschuss des Amtes zusammen, fünf Tage später will der Amtsausschuss dann die Weichen für die weitere Schulentwicklung stellen.

Vielleicht kommt aber auch alles anders. Am kommenden Dienstag tagt die Gemeindevertretung in Treia. Und die will auch darüber beraten, ob man sich die Schulträgerschaft vom Amt zurückholt. Das sei kommunalrechtlich zwar möglich, erklärt Arenshardes Leitender Verwaltungsbeamter Ralf Lausen, mache aus schulpolitischer Sicht aber wenig Sinn. Denn ohne die Kinder der benachbarten Gemeinden hätte die Grundschule Treia auf Dauer zu wenig Schüler, ist er überzeugt. Und vor allem, so Lausen: „Eine solche Entscheidung würde an den Grundfesten des Amtes rütteln.“

von Alf Clasen

erstellt am 03.Sep.2017 | 17:56 Uhr