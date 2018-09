Schleswig : Einbrüche in drei Vereinsheime

Täter stiegen beim SIF und den beiden Schleswiger Hundesportvereinen ein.

Am vergangenen Wochenende wurde in drei Vereinsheime in Schleswig eingebrochen. Zunächst sind die bislang noch unbekannten Täter in der Husumer Straße ins SIF-Sportlerheim eingestiegen. Der oder die Täter öffneten dazu gewaltsam ein rückwärtiges Fenster und gelangten so in das Gebäude. Dieser Einbruch muss in der Zeit von Freitagabend, 23.15 Uhr, bis Sonnabendmorgen, 8.30 Uhr, begangen worden sein. Es wurde Bargeld gestohlen.

Am Haferteich wurde ebenfalls am Wochenende eingebrochen – und zwar in die Clubheime der beiden Schleswiger Hundesport-Vereine. In der Nacht von Sonnabend auf Sonntag brachen Täter ebenfalls ein Fenster auf und gelangten so in das eine Vereinsheim. Dort wurden Bargeld und Alkohol entwendet. Der Sachschaden beläuft sich in diesem Fall auf rund 500 Euro. Im benachbarten Vereinsheim wurde dann in der Zeit von Sonntagnachmittag, 16.30 Uhr, bis gestern Morgen, 7.30 Uhr, eingebrochen. Der oder die Täter öffneten gewaltsam eine rückwärtige Tür. Auch hier wurde ein geringer Bargeldbetrag gestohlen.

Die Schleswiger Kripo hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun Zeugen. Wer hat am Wochenende auffällige Personen oder Fahrzeuge beobachtet oder Geräusche wahrgenommen, die mit den Einbrüchen zusammenhängen könnten? Hinweisgeber werden gebeten, sich unter Tel. 04621/8440 zu melden.