Schleswig : Einbruchserie im Stadtgebiet

von sn

erstellt am 17.Okt.2017 | 11:34 Uhr

Die Kriminalpolizei in Schleswig ermittelt in mehreren Fällen von Einbrüchen, die in den letzten Tagen im Stadtgebiet begangen wurden.

Zwischen Sonntagabend um 18.30 Uhr und bis Montagvormittag um 9.30 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Reihenhaus in der Feldstraße ein. Sie hebelten die Terrassentür auf, durchsuchten die Räume und nahmen Schmuck mit. Am Montag stiegen die Täter in ein Einfamilienhaus im Bissenweg ein. Es wurde ebenfalls die Terrassentür aufgehebelt, die Räume durchsucht und Schmuck gestohlen. In die Seniorenresidenz Stampfmühle brachen unbekannte Täter zwischen Montag um 11.30 und Dienstagmorgen um 8.15 Uhr ein. Es wurde ein Fenster aufgehebelt und das Büro durchsucht. Die Täter entkamen mit Bargeld.

In allen Fällen bittet die Kripo Zeugen und Hinweisgeber, sich unter Telefon 04621/84 0 zu melden.