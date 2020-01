Handewitt : Einbrecher stehlen Parfum und Lieferwagen

Unbekannte brechen in eine Lagerhalle in Handewitt ein und stehlen Parfum und einen Lieferwagen.

30. Januar 2020, 15:54 Uhr

Handewitt | Unbekannte brachen in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag in eine Lagerhalle im Handewitter Gewerbegebiet Heideland-Süd ein. Der oder die Täter stiegen über das Dach in die Halle ein und entwendeten neben Parfum auch den Lieferwagen der Firma. Dabei handelt es sich um einen weißen Fiat Talento Kastenwagen mit SL-Kennzeichen, ohne Beschriftung (Erstzulassung 2020, Typ FFL).

Die Polizei fragt nun, wer in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht hat oder Angaben zum Verbleib des entwendeten Fahrzeugs machen kann? Hinweisgeber werden gebeten, sich unter Telefon 0461/4843705 beim Kommissariat 7 der Kriminalpolizei Flensburg zu melden.

