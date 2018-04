St. Jürgen : Einbrecher stehlen E-Bikes aus Werkstätten

Mindestens zehn hochwertige E-Bikes sind in der Nacht zu Freitag aus einer Halle der Schleswiger Werkstätten gestohlen worden.

von shz.de

13. April 2018, 14:12 Uhr

Die Polizei sucht nach unbekannten Tätern, die in der Nacht zu gestern in die Räume der Schleswiger Werkstätten in der Heinrich-Hertz-Straße eingebrochen sind. Sie brachen ein Fenster auf und verschafften sich Zutritt zum Gebäude, in dem E-Bikes und weitere Fahrräder zum Verkauf angeboten oder repariert werden. Offenbar wurden mindestens zehn E-Bikes gestohlen. Eine genaue Zahl nannte die Polizei gestern nicht. Die größtenteils neuwertigen Räder dürften mit einem oder mehreren geeigneten Fahrzeugen abtransportiert worden sein.

Der Zeitpunkt der Tat lässt sich nur sehr grob eingrenzen. Die letzten Mitarbeiter verließen das Haus am Donnerstag gegen 17 Uhr. Gestern früh um 6.45 Uhr wurden die Spuren des Einbruchs entdeckt. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, setzt sich mit der Kriminalpolizei in Schleswig unter Tel. 04621/840 in Verbindung.