neues Hospiz in Schleswig : Einblicke ins „Petri-Haus“

Anfang Januar ziehen die ersten Gäste in die Einrichtung ein.

von Sven Windmann

18. Dezember 2020, 18:07 Uhr

Schleswig | So wenig Krankenhauscharakter wie möglich: Dieser Vorsatz stand – und steht – ganz oben bei der Gestaltung des „Petri-Hauses.“ Dass das den Machern ziemlich gut gelungen, fällt einem sofort auf, sobald man das neue Schleswiger Hospiz betritt. Wenn man es nicht besser wüsste, würde man glatt denken, man sei in einer Hotel-Lobby gelandet.

Noch einige Restarbeiten nötig

In gut zwei Wochen werden die ersten Gäste in die Einrichtung an der Moltkestraße, deren Bau rund 4,3 Millionen Euro kostet, einziehen. Bis dahin allerdings ist noch einiges zu tun – sowohl im Haus als auch an den Außenanlagen. Die meisten der zwölf Zimmer müssen ebenso noch eingerichtet werden wie das Wohnzimmer, der „Raum der Stille“ oder die große, offene Wohnküche. Hier fehlt noch eine Lampe, dort ein Sofa. Auch die Zufahrt muss noch gepflastert werden. „Insgesamt aber sind wir auf einem sehr guten Weg“, sagt Einrichtungsleiterin Melanie Sommer.

Gemeinsam mit Pflegedienstleiterin Jennifer Melchertsen fiebert Sommer dem 4. Januar entgegen. Auf dieses Datum arbeiten die beiden Frauen gemeinsam mit dem insgesamt 26 Köpfe (darunter drei Männer) starken Team seit Monaten hin. „Natürlich sind wir auch ein Stück weit nervös, das ist schließlich alles sehr aufregend, wenn man wirklich ganz bei Null startet“, sagt Jennifer Melchertsen. Gerade das aber mache die Aufgabe so interessant. „Es gibt hier keine eingefahrenen Strukturen, jeder kann mitgestalten und Ideen einbringen“, sagt die langjährige Intensivpflegerin, „die in der Vergangenheit bereits viel mit dem Thema Tod zu tun hatte“.

Das gilt auch für Melanie Sommer. Als gelernte Krankenschwester hat sie später BWL studiert und dann in der Klinik in Heide im Controlling gearbeitet. Gleichzeitig hat sie eine sogenannte „Palliative Care“-Weiterbildung gemacht. „Ich war schon fünf Jahre als ehrenamtliche Mitarbeitern beim ambulanten Hospizdienst im Einsatz. Jetzt freue ich mich darauf, in diesem Bereich hauptamtlich tätig sein zu können.“

Auch viele der Angestellten hätte bereits beruflich Erfahrungen mit dem Tod gesammelt. Das gelte aber längst nicht für alle. Dennoch sind die beiden Frauen zuversichtlich, dass man gemeinsam auch schwierige Momente meistern werde. „Wir wollen erst einmal erfahrene und weniger erfahrene Mitarbeiter zusammen arbeiten lassen“, sagt Melanie Sommer. Zudem werde es immer wieder Gespräche und sogenannte Supervisionen geben. Erst kürzlich habe man zudem gemeinsam einen Workshop gemacht, bei dem man erarbeitet habe, wie man im Haus konkret mit Sterbefällen umgehen will. „Da sind ganz viele tolle Ideen zusammengekommen“, sagt Jennifer Melchertsen. Dass es dennoch immer auch traurige Momente geben wird, wisse jeder im Team. Und das gehöre auch dazu. „Aber für uns und auch die anderen Mitarbeiter ist der Job in diesem Haus eine Berufung. Wir freuen uns auf den Start.“