Amt Arensharde : Ein zweiter Stock fürs Amtsgebäude

Die Silberstedter Verwaltung bekommt außerdem eine neue Dämmung und Fenster.

von Silke Schlüter

13. Juni 2019, 12:28 Uhr

Silberstedt | Das Amtsgebäude in Silberstedt soll aufgestockt werden, um zusätzliche Büros für die Mitarbeiter des Amtes Arensharde zu schaffen (wir berichteten). Nun stellte Ove Autzen vom Planungsring Mumm + Partner im Amtsausschuss erste Skizzen und Visualisierungen vor.

Autzen zeigte anhand einer Planskizze, wo der künftige Wartebereich im Erdgeschoss entstehen soll, wie die neuen Büros in einer Aufstockung oberhalb des Polizeitraktes angeordnet sein sollen und wie die Straßenansicht des Gebäudes am Ende aussehen wird. Neben einer einheitlichen Fassade ist eine energetische Sanierung geplant: Oben wie unten soll eine neue Dämmung eingebaut werden, außerdem werden im Erdgeschoss die Fenster ausgetauscht.

Damit würden sich die Gesamtkosten zwar von den ursprünglich geplanten 755.000 Euro auf 815.000 Euro erhöhen, doch das war für die Amtsausschussmitglieder kein Thema – das sei eine sinnvolle Investition, so der allgemeine Tenor. Angeregt wurde aber, neben einem Wartebereich so etwas wie einen Infopunkt zu schaffen, um den Besuchern bei der Orientierung im Haus zu helfen. Außerdem sollten zusätzliche Parkflächen geschaffen werden. Nachdem auch Themen wie Brandschutz, Fluchtwege, Dachform und Sonnenschutz an den Fenstern abgearbeitet waren, zeigte sich Amtsvorsteherin Petra Bülow zufrieden über die vielen zustimmenden Reaktionen aus dem Gremium: „Das wird modern, ohne protzig zu wirken. Insgesamt wird sich die Lage für alle verbessern.“

Die übrigen Punkte auf der Tagesordnung berührten immer wieder das Thema Digitalisierung. Was den Anwesenden immer dann eine Menge abforderte, wenn Malte Reese (Hauptamt) oder Systemkoordinator Henrik Karstens ins Detail gingen. Das begann mit der Frage, ob der IT-Betrieb der Amtsverwaltung künftig wie gehabt im Eigenbetrieb erfolgen oder über Outsourcing gesteuert werden soll. „Auf jeden Fall ist es richtig, dass wir hier eine zweite dauerhafte Stelle schaffen“, fasste Schubys Bürgermeisterin Petra Schulze am Ende der Diskussion zusammen, forderte aber auch eine Überprüfung der Situation nach der Hälfte der fünfjährigen Laufzeit. Mit dem Einfügen einer entsprechenden Revisionsklausel fiel die Entscheidung, den Eigenbetrieb vorerst fortzusetzen, einstimmig aus.

Henrik Karstens stellte anschließend ein umfassendes Medienentwicklungskonzept für die drei Grundschulen im Amt und für die Erich-Kästner-Schule vor. „Die Gesamtinvestition beläuft sich auf rund 390.000 Euro, wobei aus dem Digitalpakt Schule erhebliche Fördermittel zu erwarten sind“, ergänzte Malte Reese. Gegebenfalls könnten bis zu 230.000 Euro drin sein.

Ebenfalls um die Digitalisierung ging es bei der Überlegung, einen Großteil der Akten durch einen externen Anbieter scannen zu lassen, um die Papierflut deutlich einzudampfen. Die Idee dazu sei im Zuge der Planungen für den Erweiterungsbau entstanden. „Wir haben 86 laufende Meter an Akten festgestellt, die einen ganzen Büroraum füllen“, erläuterte Malte Reese und erklärte, dass eine Deckenverstärkung nötig werden würde, müssten diese Akten ins neue Obergeschoss umziehen.

Eine erste Überprüfung habe dann ergeben, dass rund 6000 Vorgänge relativ problemlos digitalisiert werden könnten. Ein entsprechend zertifizierter Dienstleister würde dies innerhalb von fünf bis sechs Wochen erledigen. Kostenpunkt: 75.000 Euro. Dieses Vorhaben wurde mit drei Gegenstimmen genehmigt.