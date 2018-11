Schleswig : Ein Tag für die Archäologie

Büchertische, Vorträge und Preisverleihungen lockten viele Menschen ins Archäologische Landesamt

Am 13. Tag der Archäologie gaben Wissenschaftler des Archäologischen Landesamtes und verwandter Institutionen in populär aufbereiteten Fachvorträgen Einblicke in die Archäologie des Landes Schleswig-Holstein. Verschiedene Büchertische und Stände zur Archäologie rundeten die Veranstaltung ab. Der „Tag der Archäologie“ ist eine öffentliche Veranstaltung, die jeden Herbst vom Archäologischen Landesamt Schleswig-Holstein ausgerichtet wird. Sie richtet sich an die Öffentlichkeit und besonders an die ehrenamtlich tätigen Personen, die dem Landesamt zur Seite stehen.

Das sagte Staatssekretär Dr Oliver Grundei zum Tag der Archäologie: „Die Archäologie in diesem Land und insbesondere auch der Erhalt der entdeckten Kulturgüter sind alleine mit staatlichen Mitteln nicht durchführbar. Daher ist das Land dringend auf ehrenamtliche Mithilfe angewiesen. Aus diesem Grunde ist es mir ein Herzensanliegen, den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern zu danken, die sich für das kulturelle Erbe unseres Landes engagieren – sei es als Sammler oder Detektor-Gänger, der Funde meldet oder sei es als Vertrauensperson, die bei bereits entdeckten Kulturdenkmalen regelmäßig nach dem Rechten schaut. Es ist zu hoffen, dass auch in Zukunft genügend ehrenamtliches Engagement vorhanden sein wird, um der wachsenden Anzahl entdeckter Kulturdenkmale Herr zu werden. Daher ist es wichtig, die Archäologie als das spannende und erfüllende Tätigkeitsfeld, das es zweifellos ist, mehr in die Öffentlichkeit zu rücken. Der neue UNESCO-Status ist hierfür ein großartiges Mittel. Aber auch, wenn es nicht jeder Fund auf die Welterbe-Liste schaffen kann und auch, wenn nicht jede Schaufel aus Gold ist, so bin ich sicher, dass Sie dem Schleswig-Holsteinischen Boden auch in den nächsten Jahren viele weitere, überraschende Erkenntnisse entlocken werden.“

Grundei verlieh zusammen mit Dr. Ulf Ickerodt auf der Veranstaltung die „Goldene Schaufel“. Damit werden besondere Verdienste in der Archäologie gewürdigt; wichtige Kriterien sind jahrelange Kontinuität oder aber Exklusivität der Leistung der künftigen Preisträger. Der Preis „Goldene Schaufel“ beinhaltet einer Urkunde mit öffentlicher Würdigung der Verdienste, einen Reversansteckers in Form einer Schaufel, eine Schaufel in Originalgröße mit dem Namen des Geehrten und dem Jahr der Verleihung. In diesem Jahr wird die „Goldene Schaufel“ an Werner Siebenhaar vergeben. Seit mehreren Jahren ist er sehr eng mit der Archäologie Schleswig-Holsteins verbunden.

Der Archäologie-Preis wird jedes Jahr am Tag der Archäologie von der Archäologischen Gesellschaft Schleswig-Holstein verliehen. Der Preis ist mit 700 Euro dotiert und zeichnet eine herausragende Abschlussarbeit eines Studierenden des Institutes für Ur- und Frühgeschichte der CAU Kiel aus. In diesem Jahr ist es Sebastian Schultrich, der mit seiner hervorragend bewerteten Masterarbeit „Das Jungneolithikum in Schleswig-Holstein“ den Preis erhält. Zu einer weiteren Auszeichnung der Archäologischen Gesellschaft Schleswig-Holstein zählt das Deutschland-Stipendium. In diesem Jahr können sich Katharina Ostrowski und Anna-Theres Sinn über eine Zuwendung von 300 Euro für zwei Semester freuen. Das Deutschland-Stipendium wird von der Archäologischen Gesellschaft Schleswig-Holstein in Zusammenarbeit mit der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel im Bereich Ur- und Frühgeschichte vergeben.