Ideen für Schleswig : Ein Stadtteilzentrum am Gallberg

Ehemalige Schule soll künftig vielfältig genutzt werden – aber kein Unterkommen für Tafel und Probenräume.

von Sven Windmann

23. Januar 2020, 17:02 Uhr

Schleswig | Für die allermeisten Schleswiger ist das Backsteingebäude mit der Adresse Gallberg 47 nach wie vor und wohl noch auf absehbare Zeit die Gallbergschule. Dabei endete die Ära als Schule im Sommer 2019. Seitdem steht das Haus überwiegend leer. Für ein wenig Leben sorgen die Kinder, die ab mittags das „Kinderparadies“ im Erdgeschoss besuchen.

Doch die Stadt hat große Pläne mit dem Gebäude. Hier soll auf mittlere Sicht ein Stadtteilzentrum entstehen, das dann womöglich aus dem Förderprogramm „Soziale Stadt“ mitfinanziert werden kann. Eine gemischte Nutzung unter anderem für den Themenbereich Integration und Flüchtlingshilfe einerseits sowie einen Kreativbereich andererseits zeichnet sich ab. Der Schul-, Jugend- und Sozialausschuss hatte im Sommer 2019 nach einer Reihe möglicher Nutzungen gefragt, die von der Verwaltung geprüft und beurteilt wurden.

Kinderparadies

Die Einrichtung des Kinderschutzbundes ist bereits vor Ort aktiv und soll hier auch bleiben.

Sporthalle

Die Sporthalle wird bereits von Vereinen genutzt – auch vormittags, wie im Ausschuss mitgeteilt wurde. Die Domschule habe das Angebot, während der Sanierungsarbeiten an ihrer eigenen Halle auf die am Gallberg zuzugreifen, sagte Robert Kischkat aus der Stadtverwaltung; doch das Gymnasium habe bisher noch wirklich „angebissen“.

Volkshochschule

Die Volkshochschule könnte unter anderem mit besonderen Angeboten für Jugendliche Platz finden. Sogar eine Lehrküche ist im Gespräch.

Flüchtlingshilfe

Wenn das Zob-Gebäude abgerissen wird, braucht die Flüchtlingshilfe Haddeby-Schleswig einen neue Bleibe; auch sie bekommt Räume in dem künftigen Stadtteilzentrum.

Integrationskurse

Die offiziellen, zertifizierten Integrationskurse nach den Regeln des BAMF (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) sollen ebenfalls hier angesiedelt werden.

ZIK ZAK

Der Verein Zik Zak (Zentrum internationaler Kreativität – Zentrum aller Kulturen) ist beim Kreis Schleswig-Flensburg angesiedelt. Der Kreis habe angefragt, ob die Stadt Räumlichkeiten für dessen Unterbringung habe, sagte Julia Pfannkuch, Fachbereichsleiterin Kultur, gegenüber den SN. Derzeit sei der Verein noch bei der Awo untergebracht. Man könne sich gut vorstellen, den Verein in Nachbarschaft zur Flüchtlingshilfe und zu den Integrationskursen anzusiedeln.

Kulturelle Nutzungen

Der Ausschuss hatte im Sommer 2019 auch kulturelle Nutzungen angeregt und um Prüfung gebeten. Die seien grundsätzlich möglich, man müsse aber schauen, ob noch freie Räume vorhanden sind. Wegen der Hellhörigkeit des Gebäudes falle eine Nutzung für Musik aus.

Jugendkultur

Die Unterbringung eines Jugendcafés, selbst organisierter Jugendräume und Probenräume für Rockbands sieht die Verwaltung kritisch. Sie sei lediglich mit großem Aufwand zu ermöglichen. Als Alternative regt die Verwaltung an, die früheren Räume der Jugendfeuerwehr am Lollfuß ins Auge zu fassen.

Schleswiger Tafel

Die Tafel benötigt Räume im Erdgeschoss, das ist aber in der Gallbergschule komplett belegt. Die Tafel kann hier also nicht einziehen.

Coworking Space

Im Gespräch ist die Einrichtung einer „Kreativetage“ mit einem so genannten „Coworking Space“ (wir berichteten). Das sind Büros und/oder Arbeitsplätze für junge, kreative Unternehmer (Start-ups), die hier für eine befristete Zeit unterkommen und sich im besten Fall gegenseitig befruchten.

Bevor all diese Vereine und Nutzer in die leere Schule ziehen können, müsse eine „bauliche Ertüchtigung“ erfolgen, so Julia Pfannkuch. Dies erfolgt in der Verantwortung des Fachbereichs 3 und werde seine Zeit brauchen. „Wir haben hier die Chance, in Ruhe und ohne Hektik etwas Neues und Nachhaltiges zu schaffen“, sagte Julia Pfannkuch und bat um Geduld für die Realisierung des Projekts „Gallberg 47“.