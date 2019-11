Bronzerelief am Stadthafen : Ein Stadtmodell für Schleswig

Kulturausschuss plant für den Standort Stadthafen die Aufstellung eines Bronzereliefs, das die Stadt um 1250 zeigt.

26. November 2019, 11:48 Uhr

Schleswig | Kappeln hat es, Niebüll und Westerland ebenfalls, und auch in Heide und Itzehoe steht ein Stadtmodell in Form eines Bronzereliefs. Jetzt soll auch Schleswig eines bekommen. Am Stadthafen soll es voraussichtlich aufgestellt werden, so dass die Betrachter einen Blick über die Schlei nach Haithabu werfen können. Menschen mit einer Sehbehinderung, die das Modell mit den Händen ertasten können, werden mittels Blindenschrift über die örtlichen Gegebenheiten informiert.

Die Arbeitsgruppe, die sich schon seit einigen Monaten mit dem Thema beschäftigt, hat beschlossen, dass man ein historisches Stadtmodell in Auftrag gibt und nicht die heutige Situation der Stadt gezeigt wird. Wie Dörte Beier, Leiterin des Stadtmuseums und der Arbeitsgruppe, auf der jüngsten Sitzung des Kulturausschusses mitteilte, habe man sich für das Mittelalter um 1250 als „Zeitscheibe“ entschieden.

Zu jener Zeit gab es auf der Möweninsel die Jürgensburg, den Dom würde man im Bauzustand von etwa 1120 zeigen, auch das 1234 gegründete Graukloster könne man abbilden. Den Holm müsse man in seiner historischen Insellage zeigen, auch das Johanniskloster war schon vorhanden. Zu überlegen sei, ob man die mittelalterlichen Gebäude auf der Schlossinsel (Gottorf) zeigen wolle; Bischof Occo hatte hier im 12. Jahrhundert eine Burg errichtet.

Ein Alternativvorschlag kam im Ausschuss von Susanne Ross (CDU). Sie regte an, 300 Jahre weiter in die Gegenwart zu gehen. Es gebe eine Darstellung der Stadt aus dem Jahr 1513, die als Vorbild dienen könne: „Die hängt bei mir im Flur“, fügte sie bekräftigend hinzu. Es wurde ebenfalls vorgeschlagen, als Pendant ein zweites Modell des heutigen Schleswigs aufzustellen.

Die Idee eines taktilen Stadtmodells stammt von den Schleswiger Wirtschaftsjunioren, die im Jahr 2017 erstmals konkret darüber gesprochen haben. Das berichtete IHK-Chef Stefan Wesemann im Ausschuss. „Der Gast soll wissen, wo er ist“, so Wesemann, „und der Schleswiger soll sich selbst besser einordnen.“ Der Stadthafen sei ein attraktiver, stark frequentierter Standort und von daher gut für ein Stadtmodell geeignet, das auch einen gewissen Platzbedarf hat. Wesemann erläuterte vor dem Ausschuss, dass die finanziellen Beiträge der Wirtschaftsjunioren und der Nord-Ostsee-Sparkasse vorwiegend die nicht förderfähigen Kosten abdecken sollen.

Lutz Herrmann (Grüne) regte an, Vertretungen der Sehbehinderten bei der Erarbeitung der Daten und der Erstellung des Modells zu beteiligen. Dies werde man der Firma, die den Auftrag für den Bau des Modells bekommt, als „Hausaufgabe“ mit auf den Weg geben, betonte Fachbereichsleiterin Julia Pfannkuch. Das Stadtmodell werde ohnehin mit Blindenschrift versehen, zudem müsse gewährleistet sein, dass der Standort barrierefrei und blindengerecht sei.