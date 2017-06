Friedrichsberger Schützengilde : Ein spontaner Königsschuss

vergrößern 1 von 1 Foto: weiss 1 von 1

Eigentlich hatte es Michael Diedrichsen, genannt „Diedi“, überhaupt nicht geplant, bis zuletzt auf den Holzvogel zu schießen. Die gute Stimmung, Zuspruch der Gildebrüder und ein wenig Alkohol im Blut hielten den Schützen vermutlich in Schwung. Umso überraschter zeigte sich der 52-jährige Schleswiger am Dienstagabend, ebenso seine Lebensgefährtin Maike Rieck, als der Vogel schließlich um zwei Minuten vor neun nach treffsicherem Schuss mit lautstarkem Getöse eines Mini-Feuerwerks hinunterfiel.

Einige Schrecksekunden benötigte der Schütze, um sich daraufhin zu sammeln und zu begreifen, dass er damit nun die Königswürde für die nächsten drei Jahre erlangt hatte. Immer den Vogel im Blick hatten ebenso Ältermann Uwe Hahn, Sven Wilke, Momme Thiesen, Toni Backendorf und Markus Schwarz, die allesamt altgediente Mitglieder der Schützengilde sind, sich in dem spannenden Wettkampf um die Königswürde ins Zeug legten und von den Besuchern angefeuert wurden. Für Neuling Michael Diedrichsen war es das zweite Schützenfest, bei dem er schließlich „spontan“ kam, sah und siegte. Andere Mitglieder warten ein Leben lang auf diese Chance. „Keiner von uns hatte gedacht, dass Michael es am Ende macht, Alle waren überrascht, als der Vogel herunterfiel. Und er selbst auch“, sagte der Ältermann.

Rund 600 Zuschauer verfolgten das Schützenspektakel, das bei sommerlichem Wetter auf der Wiese vor Schloss Gottorf stattfand. Nach der Proklamation, die Ältermann Uwe Hahn und sein Stellvertreter Philipp Plaschke vornahmen, trat der Regent vor sein Volk. „Ich bin stolz darauf, König vom Friedrichsberg zu sein“, sagte Diedrichsen, der Mitarbeiter der VR-Bank in Schleswig ist. Er freue sich auf die Regentschaft und werde seiner Gilde dienen.

Hahn verkündete zugleich die frohe Botschaft, dass das Königspaar am 1. September mit der Gilde vor das Standesamt geleitet werde. „Die Schützengilde ist auch ein Heiratsmarkt und sorgt für Nachwuchs. Somit ist uns auch nicht um die Zukunft bange. Wir sind froh, so viele junge Nachfolger in der Gilde zu haben.“ Nach dem großem Zapfenstreich der Schleswiger Husaren und dem Musikzug der Bugenhagenschule wurde das neue Königspaar im Umzug durch den Friedrichsberg geleitet – und wieder zurück ins Festzelt.