Wirtschaft vor Ort : Ein Schuh aus Meggerdorf

Der „Ducklander“ ist extra für den Landbedarf-Handel Hans Koll entworfen worden.

Avatar_shz von shz.de

17. Oktober 2019, 17:48 Uhr

Meggerdorf | Was sich anhört wie der Lockruf eines Stockenten-Erpels kommt in der Abteilung „Bekleidung“ im Landbedarf Hans Koll in Meggerdorf aus einer blauen Schachtel. Öffnet man diese ertönt der „Entenruf“. „Ducklander Boots“ steht in großen Lettern auf dem Karton. Ein neuer Stiefel für die Pirsch? Weit gefehlt. Ducklander sind die neuen „Chelsea Boots“, die extra für den Landbedarf hergestellt wurden.

Aber Stiefel in einem Landhandel? Das scheint auf den ersten Blick nicht zu passen. „Wir verkaufen schon die sogenannten australischen Redbacks, weil wir sehr viele Kunden haben, die in Australien waren und dort sehr gute Erfahrungen mit diesem Stiefel gemacht haben. Für unsere weibliche Kundschaft wollten wir auch ein Angebot haben. Also haben wir uns auf die Suche gemacht“, erklärt Jürgen Koll. Fündig geworden sind sie schnell bei ihrem Reitstiefel-Lieferanten. Der war bereit, einen Stiefel für Meggerdorf zu entwerfen. Die ersten Leisten, ein Formstück aus Kunststoff, das der Form eines Fußes entspricht, wurden gefertigt. „Die waren allerdings viel zu schmal, und wir wollten unbedingt einen Schuh, der auch großen Frauen beziehungsweise Frauen mit Schuhgröße 43 passt“, ergänzt Desirée Koll.

Also wurde gefeilt und verbessert. Bis ein formschöner Leisten fertig war. Darüber wird ein sehr weiches Rindervollleder gespannt – in acht unterschiedlichen Farben und mit unterschiedlichen Elastikbündchen. Von innen ist er vollständig mit Leder ausgekleidet. „Das Leder ist sehr weich, damit lässt sich jeder Schuh einlaufen.“

Wie ist es zum Namen „Ducklander“ gekommen? Jürgen Koll verweist bei der Erklärung auf seine Frau, Desirée – genannt Desi. „Das erinnert an Daisy Duck. Und wo wohnt Daisy Duck? Im Disneyland. Und schon hatten die Boots einen Namen: Ducklander.“