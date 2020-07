Schleswiger Geschichte : Ein Schiff rollt durch die Stadt

Wie das Nydamboot nach langer Odyssee ein neues Zuhause auf der Gottorfer Schlossinsel fand.

von Alf Clasen

13. Juli 2020, 17:17 Uhr

Schleswig | Da staunten die Schleswiger nicht schlecht: Am Donnerstag, 8. Mai 1947, rollte ein Schiff durch die engen Straßen der Stadt, begleitet von der Polizei und Archäologen, die sich um die Sicherheit des Spezialtransports und die Unversehrtheit des Schiffes sorgten. Denn dabei handelte er sich um das berühmte vorgeschichtliche Nydamboot, das nach einer langen Irrfahrt auf der Gottorfer Schlossinsel endlich ein Zuhause und eine angemessene Präsentation fand.

Das 23 Meter lange und 3,25 Meter breite Boot aus Eichenholz ist das größte Exponat des Museums für Archäologie und eine Attraktion auf der Museumsinsel in Schleswig. Das älteste hochseetaugliche Boot aus der Zeit der Germanen überhaupt hatte zu diesem Zeitpunkt eine Odyssee hinter sich. Der Flensburger Gymnasiallehrer und Archäologe Conrad Engelhardt hatte im Sommer 1863 im Nydam-Moor am Westufer des Alsensunds nördlich von Sonderburg das etwa 1700 Jahre Boot entdeckt und mit Hilfe von einigen Tagelöhnern geborgen. Er brachte seinen sensationellen Fund nach Flensburg. Nach einer Konservierung der Holzteile wurde das wiederaufgebaute Boot als Teil der Schleswigschen Sammlung Nordischer Altertümer, auch Königliche Sammlung skandinavischer Altertümer genannt, präsentiert.

Als im zweiten deutsch-dänischen Krieg 1864 die Preußen und Österreicher gen Norden vorrückten, ging Engelbrecht nach Kopenhagen und nahm große Teile der Schleswigschen Sammlung mit – nur das Nydamboot ließ er in Flensburg zurück. 1877 wurde es nach Kiel befördert und dem Museum für vaterländische Altertümer übergeben. Es wurde auf dem Dachboden aufgestellt und war für die Öffentlichkeit nur eingeschränkt zugänglich. Das änderte sich, als das Museum 1923/25 eine neue Ausstellungshalle errichtete.

Während des Zweiten Weltkrieges und angesichts zunehmender Bombardements auf Kiel entschied man sich, Bestände des Museums in Sicherheit zu bringen. Spektakulär war die Auslagerung des Nydambootes. Von einem stabilen Gerüst gestützt, wurde es mit einer Schute durch den Nord-Ostsee-Kanal, durch die Elbe bis Lauenburg und letztlich durch den Elbe-Trave-Kanal in den Großen Ziegelsee bei Mölln gebracht. In dieser Abgeschiedenheit überstand das herausragende Exponat unversehrt den Krieg.

Kaum war der Krieg zu Ende, wurde die britische Militärregierung aufgrund einer Initiative aus Kopenhagen mit der Frage nach dem zukünftigen Standort des Nydambootes konfrontiert. Die Stadt Sonderburg meldete ihr Interesse an. Schließlich fiel die Entscheidung im Juni 1945 zugunsten Schleswigs.

So machte sich die Schute auf den Weg in die Schleistadt. Am 18. Oktober 1946 machte sie in Schleswig fest. Da die Umbauarbeiten an der ehemaligen Exerzierhalle, dem neuen Domizil des Nydambootes auf der Gottorfer Schlossinsel, noch nicht abgeschlossen waren, musste die kostbare Fracht im Stadthafen überwintern.

Im Mai 1947 war es endlich soweit: In Ermangelung eines Krans wurde das Boot mit Hilfe von Stützgerüsten aus Holz und Flaschenzügen aus der Schute auf einen Tieflader gehievt, der von einem Lkw gezogen wurde. So ging es in langsamer Fahrt zum neuen Standort. Der ungewöhnliche Transport war nicht nur eine Sensation für die Schleswiger, sondern aus der Sicht des Stadthistorikers Theodor Christiansen zugleich und vor allem ein kulturelles Ereignis: „Mit dem Schiff war eines der größten Kulturgüter aus der Völkerwanderungszeit in die Stadt gekommen.“