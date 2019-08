Mittelangeln : Ein Scheck für die Retter

Den Erlös aus einer Schotten-Rock-Nacht spenden Veranstalter und Künstler der Organisation Sea-Watch.

von

05. August 2019, 08:25 Uhr

Mittelangeln | Das Ehepaar Klaudia und Iwer Iwersen aus Mittelangeln hat auf seinem Hof in Ausackerbrück eine schottische Rocknacht veranstaltet. Dafür hatten sie die Ostseeschottenrocker „The Baltic Scots“ und die Erzählkünstlerin Katharina Götz engagiert. „The Baltic Scots“ spielten ihren Schotten-Rock im Schottenrock, und in den Musikpausen trug Katharina Götz den zahlreich erschienenen Gästen Märchen und Legenden aus den schottischen Highlands frei und lebendig vor. Das gemeinsame Fest dauerte bis tief in die Nacht.

Nach der Veranstaltung sind die Eheleute Iwersen und die Künstler übereingekommen, den Erlös des Abends der Sea-Watch-Organisation zu spenden. Bei einem Treffen in Kiel wurde nun der Spendenscheck über 600 Euro übergeben.