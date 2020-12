Ein Rauchhaus für die Feuerwehr

Avatar_shz von ki

11. Dezember 2020, 17:01 Uhr

handewitt | Diese Bewerbung hat sich gelohnt: Seit Kurzem nesitzt die Gemeindewehr Handewitt ein handgefertigtes „Rauchhaus“ im Wert von 1200 Euro – dank der Aktion „Kinder unserer Region“ des Flensburger Pharmazie-Unternehmens „Queisser“. Was auf dem ersten Blick aussieht wie ein zu groß geratenes Puppenhaus wird in den Kindergärten und Grundschulen zur Brandschutzerziehung eingesetzt. Ein aus einem Koffer austretender Nebel zieht in die Mini-Räume und simuliert Rauchentwicklung. Alles naturgetreu, sogar Rauchmelder sind eingebaut.

„Wegen der Corona-Pandemie können wir derzeit leider nicht in die Kindergärten und Schulen“, sagt Daniel Block, Fachbeauftragte für Brandschutzerziehung in Handewitt. „Meine Tochter Meagan ist aber total begeistert vom Rauchhaus.“

Die Bewerbung liegt schon einige Monate zurück. Einige Kinder hatten Bilder aus dem Brandschutzwesen gemalt. Zusammen mit einem Feuerwehrauto wurden sie in einer kleinen Box, verziert von einem weiteren Gemälde mit der Aufschrift „tatütata“, an das Unternehmen geschickt. Bei „Queisser“ gingen 50 Beiträge ein, neun im Gesamtwert von 15 000 Euro wurden prämiert. Zusätzlich beschenkte die Firma die Gemeindewehr Handewitt mit 700 Mundschutz-Masken.