Zuwachs : Ein Profi für die Schleswiger Feuerwehr

Der neue Gerätewart Kevin Kallsen ist erster und einziger hauptberuflicher Feuerwehrmann in Schleswig. Ein zweiter soll 2021 folgen.

24. Juli 2020, 15:32 Uhr

Schleswig | Bei der Freiwilligen Feuerwehr Schleswig engagieren sich alle ehrenamtlich – vom kleinen Pimpf in der Jugendfeuerwehr bis zum Stadtwehrführer. So ist es bei nahezu allen Feuerwehren in Schleswig-Holstein, wo es nur vier Berufsfeuerwehren gibt. Doch in Schleswig hat sich etwas verändert. Hier gibt es seit 1. Juni einen Mann, der fest angestellt ist. Einen hauptamtlichen Gerätewart. Der 29 Jahre alte Kevin Kallsen ist Schleswigs erster Berufsfeuerwehrmann. Ein echter Profi sozusagen.

Sein Arbeitsplatz ist die noch relativ neue Feuerwache am Karpfenteich. Hier kümmert er sich um alles, was irgendwie mit Technik zu tun hat – von den Computern im Konferenzraum über die ungemein vielfältige technische Ausrüstung der Einsatzfahrzeuge bis zu diesen selbst. Die fährt er natürlich auch, sei es in die Werkstatt, wenn es erforderlich ist, weil er selbst nicht weiter kommt bei einem Schaden, vor allem jedoch bei den Einsätzen, von denen es 320 bis 360 pro Jahr gibt, also durchschnittlich einen pro Tag.

„Die Freiwilligen sollen Feuer löschen und sich nicht um die Autos kümmern“: So kurz und knapp begründet Carola Hofbauer-Raup, für die Feuerwehr zuständige Fachdienstleiterin im Rathaus, die Entscheidung der Stadt, einen hauptamtlichen Gerätewart einzustellen. Geräte und Ausrüstung müssen nach jedem Einsatz auf ihre Funktionalität geprüft, die Schutzkleidung muss gereinigt werden. Die Einsatzfahrzeuge sind vollgestopft mit Geräten, Werkzeugen und Ausrüstungsgegenständen, mit Kabeln, Pumpen, Schaltern und Elektronik. Immer mehr Apparate laufen mit Akkus, wie zum Beispiel der knallrote Drucklüfter, der im Falle einer verrauchten Wohnung in Windeseile einen Überdruck erzeugt, der den Rauch ins Freie treibt. Das harmlos aussehende Teil macht mächtig Lärm und noch mehr Wind.

Mit dem Umzug der Wache in das neue Gebäude in Bahnhofsnähe war ein technischer Quantensprung verbunden. In der engen alten Wache hing die Schutzkleidung in der Nähe der Fahrzeuge. Bei einem Einsatz starteten die Motoren, und damit war die Kleidung schon „eingedieselt“, bevor es überhaupt losging. Jetzt hängt über jedem Auspuff ein mit Druckluft gespanntes Rohr, das im Einsatzfall die Abgase absaugt und sich bei der Abfahrt des Fahrzeugs selbstständig löst, ebenso wie das Stromkabel kurz hinter der Fahrertür. Das kürzlich angeschaffte neue Einsatzfahrzeug hat einen echten Generator an Bord, der Strom für die starken Scheinwerfer, aber auch für Pumpen und andere Geräte erzeugen kann. Neuester Clou ist das ausziehbare Hygienebord mit kleinem Wasserhahn, Desinfektionsmittel und Minispiegel – für die erste Hand- und Gesichtsreinigung nach hartem Einsatz.

Hintergrund der personellen Aufrüstung ist die zunehmende Professionalisierung der Feuerwehr. Schleswig sei in der höchsten Gefahrenstufe eingruppiert, so Wehrführer Sönke Schloßmacher. „Wir müssen gegen alle Gefahren gewappnet sein, und das sind wir auch. Es gibt nichts, was wir nicht können.“ Die Drehleiter reicht bis zur achten Etage eines Hochhauses. Auch Einsätze auf dem Wasser sind möglich. Das Schlauchboot mit riesigem Außenborder steht in der großen neuen Halle neben den Autos.

Immer mehr Einrichtungen haben Brandmeldeanlagen, 70 sind es mittlerweile in Schleswig. „Die gehen auch schon mal aus Versehen los, und dann müssen wir raus“, so Schloßmacher. Wenn die alarmierten Freiwilligen angerast kommen, sitzt Kevin Kallsen womöglich schon am Steuer des Löschfahrzeugs.

Für den 29-Jährigen, der bei den Verkehrsbetrieben Schleswig-Flensburg Kfz-Mechatroniker gelernt hat und sowohl Gelenkbusse als auch große Lkw fahren kann, ist der Posten als Gerätewart ein Traumjob. „Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht“, sagt er, der mit zehn Jahren in die Jugendfeuerwehr eingetreten war. Der Schleswiger liebt zudem seine Stadt: „Hier kriegt mich keiner mehr weg.“

Und er bekommt nächstes Jahr wohl einen hauptamtlichen Kollegen. Wenn die Feuerwache am Kattenhunder Weg fertig ist, soll auch dort ein hauptamtlicher Gerätewart eingestellt werden, bestätigt Carola Hofbauer-Raup.