Bundestagswahl 2017 : Ein Politiker der leisen Töne

von Tina Ludwig

erstellt am 07.Sep.2017 | 16:41 Uhr

In loser Reihenfolge stellt unsere Zeitung die Direktkandidaten im Wahlkreis 1 (Flensburg-Schleswig) vor. Dabei werden jene sechs Parteien berücksichtigt, die bereits im Bundestag vertreten sind beziehungsweise laut Umfragen realistische Chancen haben, ins Parlament einzuziehen. Folge 1: Peter Wittenhorst (Grüne).

In der Politik ist es wie beim Fußball, hat Peter Wittenhorst festgestellt. „Die besten Spieler und Trainer sitzen auf der Tribüne“, sagt der 57-Jährige. Diejenigen, die immer nur meckern und es natürlich selbst viel besser können. Vor zehn Jahren hat sich Wittenhorst von der Tribüne herunter begeben. Damals, als es den Mediziner gerade beruflich von Nordrhein-Westfalen nach Schleswig verschlagen hatte, entschied er sich, selbst Politik zu machen. Er trat den Grünen bei. „Ich habe gelernt, wie schwierig Demokratie ist, wie aufwändig, sich die nötige Sachkenntnis anzueignen“, sagt Wittenhorst, der im Kreistag den Sozialausschuss leitet. Dabei geht es ihm jenseits aller Alltagsprobleme stets ums große Ganze: „Wir müssen unsere Demokratie pflegen. Sie ist ein hohes Gut.“

Zur Pflege der Demokratie haben ihn seine Parteifreunde in diesem Jahr bereits das zweite Mal in die vorderste Reihe geschoben. Auch zur Landtagswahl im Mai war Wittenhorst als Direktkandidat der Grünen angetreten. „So ist es eben. In einer kleinen Partei wird einem schnell etwas angetragen.“ Und so steht er nun wieder bei zahlreichen Veranstaltungen Rede und Antwort, um den Menschen grüne Politik schmackhaft zu machen. Dabei hat er für Wahlkampf eigentlich viel zu wenig Zeit. Zwar hat der Neurologe seine Stelle als Leitender Oberarzt am Schleswiger Helios-Klinikum auf 80 Prozent reduziert, um sich stärker der Politik widmen zu können. Doch die angespannte Personalsituation im Krankenhaus hat seine Pläne durchkreuzt. „Ich werde dort gebraucht.“

Spaß mache ihm der Wahlkampf dennoch, stellt Wittenhorst klar. Natürlich weiß er, dass er ohne Listenplatz keine Chance hat, tatsächlich in den Bundestag einzuziehen. Aber es geht ja schließlich um die grüne Sache. Und: „Ich lerne so viel und treffe so viele Menschen, mit denen ich sonst nicht in Kontakt kommen würde.“ Schrille Töne, wie sie im Wahlkampf üblich sind, meidet Peter Wittenhorst. Der Mann mit der bedächtigen Stimme mag es nicht, wenn Politiker – auch aus der eigenen Partei – ständig Reizwörter wie „Superreiche“ oder „Massentierhaltung“ in den Mund nehmen. „Das sind emotional besetzte Begriffe, die in der Diskussion überhaupt nicht weiterhelfen.“

Peter Wittenhorst, als Sohn eines Bergmanns im westfälischen Wanne-Eickel aufgewachsen, hat in seinem Berufsleben eine Menge erlebt. Kliniken ohne Betriebsrat zum Beispiel und aktuell eine Klinik mit einem kämpferischen Betriebsrat. „Ich denke, ich kann über viele Dinge mitreden. Und wenn ich von etwas keine Ahnung habe, dann höre ich zu.“

Mitreden kann er vor allem bei Fragen der Gesundheitspolitik und bei sozialen Themen. „Es ist ein Unding, dass wir Kinder haben, die in Armut leben“, sagt er und skizziert eine Vision: „Wie wär’s mit einem bedingungslosen Grundeinkommen für Kinder? Dann wäre Schluss mit der Stigmatisierung derjenigen Jungen und Mädchen, die mit einem Bildungsgutschein zum Sportverein laufen müssen.“

Überhaupt die Kinder. Peter Wittenhorst, Vater dreier erwachsener Kinder, genießt jede Minute, die er mit seinen drei Enkeln verbringen kann. „Die sind mir ans Herz gewachsen.“ Und wenn es die Zeit neben der Gartenarbeit zulässt, trifft er sich mit einigen Kollegen zum Fußball. Ebenso besucht er gerne die Spiele der SG Flensburg-Handewitt. „Schließlich habe ich früher selber Handball gespielt – beim DSC Wanne-Eickel.“

Und wie findet er eigentlich die Jamaika-Koalition? Ist sie auch eine Option auf Bundesebene? „Ich persönlich kann ja den Lindner nicht leiden“, sagt Wittenhorst. Aber neulich habe er bei einer Veranstaltung mit Christian Lucks, dem FDP-Direktkandidaten im Wahlkreis 1, diskutiert. „Wir haben erstaunlich viele Übereinstimmungen festgestellt.“