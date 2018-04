Ratsversammlung : Ein Plädoyer für Schleswig

Bürgervorsteher Eckhard Haeger zieht in der Ratsversammlung eine Bilanz der vergangenen fünf Jahre. Wer übernimmt die Aufgabe künftig?

von Sven Windmann

26. April 2018, 12:00 Uhr

Bevor die Ratsversammlung am Montagabend hinter verschlossenen Türen mit dem nicht-öffentlichen Teil begann, nutzte Bürgervorsteher Eckhard Haeger noch einmal die Gelegenheit, um sich an seine Kollegen zu wenden. Schließlich war es die letzte Versammlung vor der Kommunalwahl, die die Besetzung des obersten städtischen Gremiums ordentlich durcheinander wirbeln wird. Es sei also ein guter Zeitpunkt, um noch einmal auf die gemeinsamen vergangenen fünf Jahre zurückzublicken, meinte Haeger und erinnerte zunächst an die beiden Ratsmitglieder, die während der noch laufenden Legislaturperiode verstorben sind: Otmar Petersen (SSW) und Klaus Bosholm (SPD). Auch auf einige Diskussionen, die ihm – und sicher auch seinen Ratskollegen – in Erinnerung geblieben sind, kam er zu sprechen, wie etwa das knappe Nein für den Bau eines neuen Theaters auf dem Hesterberg. „Wir haben in diesen Jahren oft intensiv miteinander gerungen, aber meistens fair“, meinte der Bürgervorsteher und SPD-Ratsherr, der insbesondere in zwei Punkten kollektives Kopfnicken und am Ende gar Applaus erntete. So betonte er einerseits, dass Schleswig in den vergangenen Jahren 2000 Einwohner hinzugewonnen hat. „Das ist eine tolle Entwicklung, zumal sich auch ansonsten viel verändert in der Stadt. Man sagt ja nicht umsonst: Wer baut, glaubt an die Zukunft.“ Gleichzeitig forderte er nicht nur seine Ratskollegen, sondern auch die Schleswiger Bürger dazu auf, an ihre Stadt zu glauben. „Wir alle sollten Schleswig nicht schlecht reden. Im Gegenteil: Wir sind auf einem guten Weg“, meinte er. Umso wichtiger sei es, bei der Kommunalwahl am 6. Mai seine Stimme abzugeben und sich so an der Entwicklung der Stadt zu beteiligen.

Dass ihm die Aufgabe des Bürgervorstehers viel Freude gemacht habe, erklärte Haeger ebenfalls während der Sitzung. „Ich habe mein Bestes gegeben“, meinte er. Auf Nachfrage erklärte er nun auch noch einmal, dass er es sich gut vorstellen kann, den Posten auch in den kommenden fünf Jahren zu bekleiden. „Ich würde mich wieder drum bewerben“, sagte er, schränkte aber auch ein, „dass das natürlich vom Wahlergebnis abhängig ist“. Denn: Guter Brauch ist es, dass die stärkste Fraktion den Bürgervorsteher stellt.

Sollte das diesmal der CDU gelingen, so sei dort noch keine Entscheidung gefallen, wer aus ihren Reihen den Posten besetzen könnte. Zwar wird hinter vorgehaltener Hand bereits der Name Susanne Ross ins Spiel gebracht (sie ist zurzeit Haegers Stellvertreterin). CDU-Fraktionschef Holger Ley möchte das aber weder bestätigen noch dementieren. „Wir warten erst die Wahl ab, dann wird die Fraktion gebildet und erst danach geht es um einzelne Posten“, erklärte er auf Nachfrage.

Dass die Aufgabe des Bürgervorstehers durchaus Spaß machen kann, bestätigt indes noch einmal Eckhard Haeger. „Es ist vom Zeitaufwand her fast ein Halbtagsjob, aber es ist eine tolle Aufgabe, bei der man mit vielen Menschen zusammenkommt.“ Neben der Leitung der Ratsversammlung übernimmt der Bürgervorsteher in erster Linie repräsentative Aufgaben für die Stadt.