Der Krisendienst besteht 20 Jahre : Ein offenes Ohr für verzweifelte Menschen

Die telefonische Hilfe steht nachts und am Wochenende mit geschultem Personal bereit.

20. November 2019, 17:39 Uhr

Schleswig | Rund 1000 Mal pro Jahr klingelt das Krisentelefon. Jedes Mal hat ein Mensch aus dem Kreis Schleswig-Flensburg oder der Stadt Flensburgs die Nummer gewählt, dem es schlecht geht, der verzweifelt ist, der nicht weiter weiß und Hilfe sucht – oder einfach nur jemanden zum Reden braucht. Zuhören ist das A und O für die Mitarbeiter des Krisentelefons, „denn manchmal passiert im Moment des Aussprechens des Problems schon ganz viel“, weiß Jana K. (Name von der Redaktion geändert), „alleine das beruhigt die Anrufer manchmal und nimmt Druck vom Kessel“. Jana K. ist eine von 20 Gesprächspartnern am Krisentelefon, die dafür als Voraussetzung mindestens zwei Jahre im sozialpsychiatrischen Zusammenhang gearbeitet und eine Ausbildung bei Dr. Manfred Vogt, Chef des Norddeutschen Instituts für Kurzzeittherapie in Bremen, absolviert haben.

Die Sozialpädagogin geht seit 20 Jahren an das Krisentelefon, wenn es nachts, an Feiertagen oder am Wochenende klingelt – seit der Gründung des Vereins Krisendienst im Kreis Schleswig-Flensburg im Frühjahr 1999.

Angehörige und Ärzte von hilfsbedürftigen, vor allem psychisch erkrankten Menschen waren es, die damals feststellten, dass es eines solchen Angebots bedarf, um die Versorgungslücke während der Schließzeiten von Anlaufstellen, Arztpraxen und Hilfsdiensten zu füllen, berichtet Frank Mesche, Mitbegründer des Krisendienstes und bis 2011 Leiter des Sozialpsychiatrischen Dienstes des Kreises Schleswig-Flensburg. Bis dahin habe es in der Nacht und am Wochenende nur ein Notfall-Team des Gesundheitsamtes gegeben, erinnert sich der Psychiater. Dieses aber sei nur dann aktiv geworden, wenn Gefahr für das Wohl des Betroffenen oder Anderer bestanden habe.

Ziel des Krisendienstes war und ist es bis heute, schon früher bei der Basis-Versorgung Betroffenen zur Seite zu stehen, damit es gar nicht erst zu einer Eskalation kommt. Die Problemlagen der Anrufer sind dabei sehr unterschiedlich, berichtet Inke Asmussen, Vorsitzende des Vereins. Vom Liebeskummer, Burnout, über Konflikte in Beziehungen bis hin zum Suizidgedanken komme alles vor. Depression, Sucht und Einsamkeit sind die drei größten Themenkomplexe, die am Krisentelefon eine Rolle spielten – in den selteneren Fällen gehe es dabei um wirkliche Ausnahmesituationen. „Es sind viele Anrufer dabei, die eine psychiatrische Vorerkrankung haben und häufiger anrufen“, sagt Jana K. Da könne auch schon beispielsweise das zu laute Bellen des Hundes der Nachbarin dafür sorgen, dass der Anrufer sich mit der Situation überfordert fühle und in eine Krise gerate. „Wir nehmen jeden Anrufer selbstverständlich ernst, bewerten seine Krise nicht, sondern zeigen Verständnis für sein Problem und versuchen gemeinsam herauszufinden, was ihm in der aktuellen Situation helfen kann. Wir bleiben dabei ruhig und bringen im besten Fall auch Ruhe in den inneren Konflikt des Anrufers“, sagt K. Es gehe um kurzfristige Abhilfe, die zu einer Entspannung für den Betroffenen führen soll, bis dieser andere Hilfsdienste wieder in Anspruch nehmen kann. So biete der Krisendienst für viele Menschen mit psychosomatischen oder psychiatrischen Erkrankungen die Möglichkeit, nicht stationär leben zu müssen, erklärt Manfred Bogner, Geschäftsführer des Vereins Krisendienst – ganz im Sinne der sogenannten Gemeindepsychiatrie, die eine regional vernetzte Versorgung von psychisch kranken Menschen zum Ziel hat, möglichst ohne Ausgrenzung und stationäre Unterbringung.

Im Alten Kreisbahnhof in Schleswig wollen alle Beteiligten nun feiern, dass der Krisendienst – auch dank der stetigen freiwilligen finanziellen Unterstützung durch Kreis und Stadt – bereits seit 20 Jahren Betroffenen im Kreis und in Flensburg in schwierigen Lebenslagen zur Seite steht.