Steinberg : Ein neues Zuhause für die Falabella-Pferde

Rudolf Bonde aus Steinbergkirche kann sich nicht mehr um die Tiere kümmern und spendete sie dem Don-Bosco-Haus in Mölln.

Avatar_shz von shz.de

23. Januar 2020, 09:29 Uhr

STEINBERG | Sie sollen nicht länger rumstehen, sondern eine Aufgabe erfüllen, sagt der 81-jährige Rudolf Bonde mit Blick auf seine Falabella-Pferde, die auf einem knapp zwei Hektar großen Gelände vor seinem Haus in Steinberg weiden und zutraulich näher kommen. Jetzt hat er sich von den fünf Tieren getrennt – nicht ohne eine gewisse Wehmut. Und weil der ehemalige Fernfahrer und Fan von Oldtimerautos weiß, dass seine Tiere – ein Hengst und vier Stuten – beim Don-Bosco-Haus für das behinderte Kind in Mölln in guten Händen sind, hat er seine Tiere dieser Einrichtung gespendet. Eine Spende, die gerne angenommen wird in dem Möllner Haus, das seit 50 Jahren besteht, wie „Hippo-Team“-Mitarbeiterin Melanie Jessen betont. Ein schönes Geburtstagsgeschenk, freut sie sich namens der 169 Bewohner – Kinder, Jugendliche und Erwachsene – die mehrfach behindert sind.

Die „Hippo“-Therapie, eine Therapie mit Pferden, hat sich bewährt und steht im Zeichen des Projektes „MuT“ – Mensch und Tier. Dass sich die Falabellas dafür eignen, wissen die Mitarbeiter längst. Schließlich stehen bereits zwei dieser Tiere von Rudolf Bonde in Möllner Therapie-Diensten und das mit Erfolg. Die Falabellas gelten als die weltweit kleinsten Pferde, wohl, so fügt Bonde hinzu, weil sie eine Rippe weniger als große Pferde haben.

Rudolf Bonde weiß, dass sich seine Tiere in dem Möllner Haus in guten Händen befinden und dazu beitragen werden, Menschen glücklich zu machen.

Er erzählt, dass seine vor acht Jahren verstorbene Ehefrau sich zwei Pferde gewünscht hatte. Also machte sich Rudolf Bonde auf den Weg und kehrte aus den Niederlanden mit fünf Falabella-Pferdchen zurück – das war 2011. Er zäunte ein Freilaufgelände vor seinem Haus ein und baute auch einen Stall mit offenen Türen, so dass die Tiere jederzeit raus und rein konnten. Im Laufe der Zeit stellte sich auf seiner „Farm“ vierfacher Nachwuchs ein. Der fand neue Besitzer, so dass es zuletzt wie am Anfang ein Hengst und vier Stuten waren.