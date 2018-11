Jagel : Ein Mekka für Wasserski-Fans

1990 eröffnete Cengizhan Ögretici am Ortsrand der Gemeinde Jagel eine der ersten Lift-Anlagen in Deutschland.

von Sven Windmann

12. November 2018, 19:06 Uhr

Damit Jagel zum Wasserski-Mekka werden konnte, musste Cengizhan Ögretici 1982 erst einmal von Hamburg nach Benidorm an der spanischen Mittelmeerküste reisen. Damals wollte er gemeinsam mit seinem Bruder Attila eigentlich an einem Go-Kart-Rennen teilnehmen. „Das war damals unser Ding. Ich wollte sogar eine eigene Bahn eröffnen“, erzählt Ögretici. Dann aber ging alles schief. Und statt auf der Rennstrecke fanden sich die beiden auf einer Wasserskianlage wieder. „Das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich auf dem Rückweg zu meinem Bruder gesagt habe, dass ich auch so eine Anlage betreiben will.“ Während ihm Familie und Freunde aber nur einen Vogel zeigten, glaubte Ögretici, der wegen seines für schleswig-holsteinische Zungen nur schwer auszusprechenden Namens in Jagel nur „Dschingis“ genannt wird, hartnäckig an seine Idee. Er schrieb unzählige Betreiber von Kiesgruben in ganz Norddeutschland an und stellte seine Pläne vor (in Deutschland sind die Lift-Anlagen aus Naturschutzgründen nur an künstlichen Seen erlaubt). Eine Absage folgte der nächsten. Bis die Firma Jans aus Jagel ihr Interesse bekundete. Tatsächlich konnte Ögretici schließlich von ihr einen rund 6,5 Hektar großen Baggersee am östlichen Rand der Gemeinde erwerben – und dort am 21. August 1990 seine Anlage feierlich in Betrieb nehmen.

„Diesen Sport kannte damals ja kaum jemand, erst recht nicht hier im Norden. Und unser Lift war erst der elfte in ganz Deutschland“, erinnert sich der 63-Jährige, dessen Vater einst als Gastarbeiter von Istanbul nach Hamburg kam. Die ersten Jahre in Jagel liefen entsprechend schlecht. Ögretici schrieb durchweg rote Zahlen, auch im Ort beobachtete man die Entwicklung mit Skepsis. „Erst in der fünften Saison habe ich endlich eine Schwarze Null geschafft. Von da an ging es bergauf.“

Und der Andrang ist bis heute ungebrochen. Die Jageler Wasserski- und Wakeboard-Anlage hat sich in der Szene längst einen hervorragenden Ruf erarbeitet. Viele Sportler kommen aus Kiel, Flensburg oder Neumünster in die kleine Gemeinde, um hier ihren Lieblingssport betreiben zu können. Wenn das Wetter mitspielt, kann Ögretici pro Saison bis zu 30 000 Gäste begrüßen. Klar, dass es an der Anlage auch eine Gastronomie und einen kleinen Shop gibt. Stolz ist der Betreiber auch darauf, dass sein See im Laufe der Jahre zu einer echten Talentschmiede geworden ist. Gleich mehrere Welt- und Europameister haben in Jagel das Wasserskifahren gelernt, darunter Carlos Schröder und Frederic von Westen, die beide in Kiel leben. Auch die Schleswigerin Sofia Reimers gehört in diesen Kreis, ebenso wie Ögreticis Enkelin Katrin.

Immerhin zu Europameistern haben es auch seine Söhne Nick (26) und Timo (28) geschafft. Inzwischen unterstützen die beiden ihren Vater in der Geschäftsführung. Zumal neben der Anlage in Jagel im Jahr 2011 eine weitere in Damp dazugekommen ist. „Ich bin bis heute fasziniert von diesem Sport. Ich habe es nie bereut, dass ich damals diesen Schritt gewagt habe“, sagt „Dschingis“, der sich auch heute noch hin und wieder selbst auf die Bretter wagt.