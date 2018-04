Verein verwaister Eltern : Ein Meilenstein für die Trauerarbeit

Der Landesverband eröffnet im Torhaus des Stadtmuseums seine Landesgeschäftsstelle.

21. April 2018, 18:00 Uhr

„Trauerkultur im Kulturraum“, so beschreibt Bürgermeister Arthur Christiansen die Wirkung der neuen Landesgeschäftsstelle des Vereins „Verwaiste Eltern und trauernde Geschwister Schleswig Holstein“ im Gebäudekomplex des Stadtmuseums. Gestern lud der Verein zur feierlichen Eröffnung der Einrichtung ein. „Das ist ein Meilenstein für unsere Arbeit“, sagte der 1. Vorsitzende des Vereins, Gerd Rullmann. Er hofft, dass sich hier nun ein Kompetenzzentrum für die Trauerarbeit etablieren kann, um so die Strahlkraft landesweit zu erhöhen und die letzten weißen Flecken in der Betreuung zu schließen.

„Diese Institution ist ein Gewinn für die Stadt“, betonte Bürgermeister Christiansen. Zum Einzug überreichte er als Vermieter ein Schild, das auf die Geschäftsstelle aufmerksam macht. Die Direktorin des Stadtmuseums, Dörte Beier, freute sich, „dass die Räume im Torhaus so gut und angemessen genutzt werden“.

Der 2004 gegründete Verein begleitet Familien, die den Verlust eines Kindes zu beklagen haben. „Das ist das Schlimmste, was passieren kann – und niemand, dem das nicht passiert ist, wird es richtig verstehen“, sagte das Vereinsmitglied Frank Born aus Flensburg. Nach dem Verlust seiner 15-jährigen Tochter stieß er auf die Webseite des Vereins. Durch Gruppengespräche und Betreuungsangebote lernte er Menschen kennen, die verstanden, was ihn bewegt – „und das auch und gerade dann, wenn einem die Worte wegbleiben und die Stimme bricht. Die Leute hier müssen dann nicht mehr fragen, um zu wissen, was ich meine“. Für Born war die Trauerarbeit „sehr, sehr wichtig“, um den schweren Verlust zu verarbeiten. Und er hofft, dass der Verein in Zukunft sein Angebot noch weiter ausbauen kann, um viele Betroffene erreichen zu können.

Diese Zugänglichkeit ist auch dem Vorsitzenden Rullmann wichtig. „Es kann jeden treffen, ganz gleich, welcher Schicht die Leute angehören oder wer sie sind. Und das ist eine Situation, mit der man kaum alleine klarkommen kann“, hält er fest. Rullmann hat 2013 selbst seinen Sohn verloren. Die neue Geschäftsstelle ist nicht nur Anlaufstelle und Koordinationszentrum. Sie ist auch Ausbildungsstätte für Trauerbegleiter.

Das Portfolio des Vereins ist jetzt bereits vielfältig: Er betreibt und pflegt den „Garten der Kinder“ auf dem Friedhof Friedrichsberg. Der Garten ist eine der ersten Grabstätten für Babys, die viel zu früh und ohne Lebenszeichen zur Welt kamen. Viele Eltern dieser „Sternenkinder“ wünschen sich eine würdevolle Bestattung für ihr Kind, auch wenn sie gesetzlich nicht zu einer Beisetzung verpflichtet wären. Der Verein vermittelt auch Mini-Särge für diese Kinder, die meist weniger als 500 Gramm wiegen.

Schwerpunkt der Arbeit bleiben die Gesprächsgruppen, aus denen der Verein ursprünglich hervorging. „Es war uns ein Bedürfnis, die Arbeit, die in einer evangelisch-kirchlichen Gruppe erfolgte, auf breitere Füße zu stellen“, erklärte Katja Suchsdorf-ter Avest, selbst Gründungsmitglied des Vereins. Als sie 2002 ihre Tochter verlor, erfuhr sie nur durch Zufall von der Existenz einer Gesprächsgruppe. Von jetzt an besteht die Hoffnung, dass jeder, der Betreuung wünscht, sie hier findet.



> Der Verein ist unter Tel. 04621 / 952 60 70 erreichbar. Die Geschäftsstelle in der Friedrichstraße 7 ist montags, mittwochs und freitags von 8 bis 12 Uhr geöffnet.